Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?

2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Anneler Günü için hediye almak isteyenler için hediye önerileri arasında annenizin sevdiği güzel bir buket çiçeği alabilirsiniz.

Anneniz ev hanımı ise mutfakta ya da evde kullanmak istediği bir ürünü ona hediye edebilirsiniz.

Uzun süredir almak istediği bir kıyafeti Anneler Gününde ona hediye edebilirsiniz.

Annenizi güzel bir akşam yemeğine çıkarıp onun ne kadar değerli olduğunu hissettirebilirsiniz.

Tabi tüm bunlar dışında Annenizin karşısına geçip onu ne kadar sevdiğinizi söylemeli ve onu sarılarak bu anlamlı günü kutlamalısınız