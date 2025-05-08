Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Anneler Günü tarihi sorgulaması başladı. Annelerine hediye alarak onları mutlu etmek isteyen çocuklar 2025 Anneler Günü'nün hangi tarihe geldiğini araştırıyor. Anneler günü tarihçesinin Antik Yunan tarihine kadar dayandığı düşünülüyor. Peki Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?
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Anneler Günü için geri sayım sürüyor. Mayıs ayının ilk Pazar günü içerisinde vatandaşlar Anneler Günü bu Pazar mı, ne zaman sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Evrensel bir gün olan Anneler Günü'nün kutlama tarihi ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Annelerini bu özel günde mutlu etmek isteyen vatandaşlar ise net tarihi merak ediyor. İşte, 2025 Anneler Günü tarihi
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2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 11 Mayıs 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.
ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
Anneler Günü için hediye almak isteyenler için hediye önerileri arasında annenizin sevdiği güzel bir buket çiçeği alabilirsiniz.
Anneniz ev hanımı ise mutfakta ya da evde kullanmak istediği bir ürünü ona hediye edebilirsiniz.
Uzun süredir almak istediği bir kıyafeti Anneler Gününde ona hediye edebilirsiniz.
Annenizi güzel bir akşam yemeğine çıkarıp onun ne kadar değerli olduğunu hissettirebilirsiniz.
Tabi tüm bunlar dışında Annenizin karşısına geçip onu ne kadar sevdiğinizi söylemeli ve onu sarılarak bu anlamlı günü kutlamalısınız
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ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir. Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.
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