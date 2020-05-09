Anneler Günü ne zaman sorusu bugünlerde çok merak edilmeye başlandı. Anneler Günü her yıl mayıs ayında kutlanarak anneler unutulmayarak mutlu ediliyor. Peki 2020 yılında Anneler Günü ne zamana denk geliyor? Hangi tarihte kutlanacak? İşte yanıtı...

"Canım Annem Anneler Günün Kutlu Olsun" şeklindeki resimli mesajlar ve sözlere de haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs Pazar 2020 tarihinde kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ YAZILAR

“Anne”nin önemini kelimelerle anlatmak, hayatımızdaki yerini tam ifade edebilmek çok ama çok güçtür.

İnsan kaç yaşına gelirse gelsin “anne”nin sıcaklığını hisseder. Onun yerini hiç kimse dolduramaz. Bir derdimiz olduğunda bize destek olan, sevinci, kederi bizimle paylaşan en yakın kişidir anne.

Ünlü şairlerimizden Necip Fazıl Kısakürek ise, annenin hayatımızdaki önemini şu dizelerle dile getiriyor.

Bir zincir istiyorum, hırsımı bağlayacak

Bir yangın istiyorum, ruhumu dağlayacak

Bir ana istiyorum, başımda ağlayacak”

Bütün bunlara karşılık ne bekler anneler çocuklarından? Sadece ve sadece “duygusal karşılıklar.” Çocuklarının saygılı, sevecen, uyumlu, aileye ve topluma yararlı insanlar olmasını arzu ederler. Şair Melih ÖZER “Anneler Günü” ile ilgili duygularını şöyle dile getirmiştir:

Bugün Anneler Günü, bizlere kutlu olsun

Ana hakkı ödenmez eğilelim önünde,

Ellerini öpelim, anneler kutlu olsun

Saygı, sevgi sunalım ANNELER GÜNÜ’nde.

Sevgi, nurlu yüzünde; şiir gibi okunur.

Tükenmez hazinedir ölçülemez değeri,

Güzellikler ruhunun gergefinde dokunur,

Annelerin her zaman başımızdadır yeri.

Dünyaca benimsenen “Anneler Günü”nde annelere gösterilmesi gereken sürekli sevgi ve saygının, her yıl mayıs ayının ikinci pazarında daha bir güçlü vurgulanışı, anımsanışıdır.