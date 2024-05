Annem, senin varlığın benim için dünyanın en büyük hediyesi. Senin sevgin beni her zaman güçlendirdi, senin desteğin beni her zaman ileriye taşıdı. Senin o nazik gülüşün, her daim yüreğimi ısıtan bir ışık oldu. Anneler Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.

Anneciğim, senin gücün, sevgin ve fedakarlığın beni her zaman ilham verdi. Senin sayesinde her zorluğun üstesinden gelebiliyorum ve her engeli aşabiliyorum. Sana minnettarım ve sana olan sevgim sonsuz. Anneler Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.