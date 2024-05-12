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        Haberler Gündem ANNELER GÜNÜ BUGÜN MÜ? 2024 Anneler Günü ne zaman, bu Pazar mı?

        Anneler Günü bugün mü? 2024 Anneler Günü ne zaman?

        Anneler Günü tarihi araştırmaları hız kazandı. Her yıl Mayıs ayında kutlanan bu anlamlı günde unutmamak ve annelerini hediyeler, çiçekler ve mesajlar ile mutlu etmek isteyenler Anneler Günü tarihini sorguluyor. İşte, "Anneler Günü ne zaman, bugün Anneler Günü mü?" sorunun yanıtı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:56
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        • 1

          Anneler Günü tarihi araştırması sıklaştı. Tarihte ilk kez 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, bugün Anneler Günü mü? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi ile ilgili detaylar...

        • 2

          2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

          Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe yani bugün kutlanacak.

        • 3

          ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

        • 4

          Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

          Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

        • 5

          ANNELER GÜNÜ'NDE ALINABİLECEK HEDİYELER

          1) Buket Çicek

          2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

          3) Küçük Ev Aletleri

          4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

        • 6

          5) Giyim Eşyası

          6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

          7) Fotoğraf Çerçevesi

          8) Duvar Saati

          9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

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