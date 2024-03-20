Anneler Günü tarihi için geri sayım başladı. Modern anlamda ilk kez 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan Anneler Günü dünya genelinde her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanıyor. Bu Anneler Günü'nde de her yıl, çiçekler, hediyeler, özel yemekler ile anneler onurlandırılacak. İşte 2024 Anneler Günü tarihi...