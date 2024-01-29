Çocuklara sebzeyi sevdirecek 5 tarif!
Sağlıklı beslenme alışkanlıkları çocukluk döneminde kazanıldığı için, sebzeleri küçük yaşlardan itibaren sevdirmek oldukça önemlidir. Sebzelerin vitamin ve mineral deposu olmalarının yanı sıra çocuklara enerji sağlamaları açısından da kritik bir rol oynuyor. Hem besleyici hem de çocuklara hitap eden bu tarifler, sofralarınıza renk katacak.
- 1
KABAK SANDAL
Üzerine Beşamel Sos için;
En üstü için:
Son olarak sos için:
Beşamel Soslu Kabak Sandal Yapılışı:
- 2
MÜCVER
Mücver Tarifi Malzemeleri:
Kızartmak için:
Mücver Tarifi Hazırlanması:
- 3
KARNIBAHAR GRATEN
Beşamel sos için:
Üzeri için:
Yapılış
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- 4
PANCAR CİPSİ
Pancarı soyup cips rendesi ile doğrayın. İyice kurulayın, yağ spreyi ile zeytin yağı serpiştirin.
Tuz ekleyip yağlı kağıt üzerinde fırın tepsisine yerleştirin. 180 derece fırında pancarlar kuruyup kızarana kadar fırınlayın.
- 5
KABAK SPAGETTİ
Kabaklarınızı uzun 2 dilime ayırın. Bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağı, hafif tuz ve karabiber ile yumuşayana kadar pişirin. Diriliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Pişirdiğiniz kabaklarınızı servis tabağınıza alıp, üzerine soya sosu, domates dilimleri, rendelenmiş parmesan peynirini ekleyip süs olarakta taze nane koyup servis edebilirsiniz.
İsteğe göre kabaklarınızın üzerine bir tavanın içerisinde soğan, salça ve baharatlarla kıyma kavurup koyabilirsiniz. O da ayrı bir seçenek olacaktır.