KABAK SPAGETTİ

2 adet kabak

Dilimlenmiş parmesan peyniri

Domates

Soya sosu

Taze nane

Tuz

Karabiber

Kabaklarınızı uzun 2 dilime ayırın. Bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı zeytinyağı, hafif tuz ve karabiber ile yumuşayana kadar pişirin. Diriliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Pişirdiğiniz kabaklarınızı servis tabağınıza alıp, üzerine soya sosu, domates dilimleri, rendelenmiş parmesan peynirini ekleyip süs olarakta taze nane koyup servis edebilirsiniz.

İsteğe göre kabaklarınızın üzerine bir tavanın içerisinde soğan, salça ve baharatlarla kıyma kavurup koyabilirsiniz. O da ayrı bir seçenek olacaktır.