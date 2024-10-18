Çarpık ayak nedir?

Çarpık ayak, bir veya her iki ayağın içe doğru dönük ve aşağı doğru yönelmiş bir pozisyonda olması ile kendini gösterir. Ayak tabanı yukarı bakarken, ayak bileği normalden daha sert ve sıkı hale gelir. Bu duruma sıklıkla ayak kaslarının, tendonlarının ve bağların anormal gelişimi neden olur.