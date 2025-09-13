Anne ve anne adaylarına tütün uyarısı!

Dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri olan tütün ve tütün mamulleri tüketiminin sadece içene değil çevresine ve özellikle kadınlarda gelecek neslin sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, sigara içen kadınların bebeklerinin anneden daha fazla olumsuz etkilendiğini kaydetti.

"KADINLARIN SİGARA KULLANMA ORANI ARTTI"

Ülkemizde kadınların sigara kullanma oranının her geçen gün arttığını, bu durumun gelecek neslin sağlığını da riske attığını belirterek, "Maalesef istatistiklere bakıldığında gelişmiş ülkelerde sigara kullanım oranı daha fazla. Ve bu oran onca mücadele ve kamu spotuna rağmen her geçen gün artıyor. İşin en acı yanı ise sigara kullanan kadınlar hamilelik ve emzirme döneminde de bu kötü alışkanlığı devam ettirmesi" diyerek kadınlara "Alkol ve sigara sütünüzü zehirliyor. Eğer siz içiyorsanız bebeğiniz de içiyor" uyarısında bulundu.

SİGARA İÇEN ANNENİN SÜTÜ, BEBEĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Anne sütünün ve emzirmenin faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu kaydeden Dr. Ezgi Aydın, "Bebek ve anne sağlığı için hayati bir öneme sahip olan emzirme, bazen annelerin duyarsızlığı nedeniyle çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle emzirme döneminde içilen sigara ve tüketilen alkol maalesef çocuğa direkt etki ediyor. Yani aslında bin bir şifası bulunan anne sütü bebekler için sıkıntılı bir besin olabiliyor" diyerek özellikle anne ve anne adaylarının sigara ve alkolden uzak durmasını tavsiye etti.