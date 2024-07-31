Anne sütüyle beslenen bebeklerde obezite riski daha düşük

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Erdönmez, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Anne sütünün yenidoğanlar ve bebekler için en ideal besin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Erdönmez, “Anne sütü doğal olarak bebeklerin ihtiyaçlarına uygun besin maddeleri içerir. Özellikle ilk 6 ay boyunca bebeklerin tüm besin ihtiyaçlarını karşılar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlardan korur ve sağlıklı bir gelişim sağlar” diye konuştu.

"EN AZ 2 YAŞINA KADAR ANNE SÜTÜNE DEVAM EDİLMELİ"

Anne sütünün çocuğa hangi yaşa kadar verilmesi gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Erdönmez, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve birçok sağlık otoritesi, anne sütü ile beslemenin ilk 6 ay boyunca tek başına, sonrasında ise ek gıdalarla birlikte en az 2 yaşına kadar devam etmesini önermektedir. Bu süre zarfında anne sütü, bebeğin beslenme ve bağışıklık ihtiyaçlarını desteklemeye devam eder” dedi.

REKLAM ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI Uzm. Dr. Erdönmez, anne sütünün faydalarını ile şöyle sıraladı: - Bağışıklık sistemini güçlendirir: Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren antikorlar içerir. Bu antikorlar, enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. - Sindirim sistemine uygundur: Anne sütü, bebeklerin hassas sindirim sistemi için idealdir ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltır. - Enfeksiyon riskini azaltır: Orta kulak iltihabı, solunum yolu enfeksiyonları ve ishal gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

- Obezite ve diyabet riskini düşürür: Anne sütüyle beslenen bebeklerde obezite ve tip 2 diyabet riski daha düşüktür. - Anne ve bebek bağını güçlendirir: Emzirme, anne ve bebek arasında duygusal bağı güçlendirir, güven ve sevgi duygularını pekiştirir.” ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN BESİNLER Uzm. Dr. Erdönmez, anne sütünü artıran besinleri ise şu şekilde açıkladı: REKLAM Yulaf: Süt üretimini destekleyen beta-glukanlar içerir. Badem: Zengin protein ve kalsiyum kaynağıdır. Rezene çayı: Laktasyonu artırdığı bilinen bir bitkidir.

Havuç: A vitamini ve beta-karoten içerir, süt üretimini destekler. Ispanak: Demir ve folat açısından zengindir, süt üretimine katkı sağlar. Su: Yeterli sıvı alımı süt üretimi için çok önemlidir. KAFEİNDEN UZAK DURULMALI Emziren annelerin dengeli ve çeşitli beslenmesi gerektiğinin de altını çizen Uzm. Dr. Erdönmez, “Protein, vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketmeli, bol su içmeli ve günlük kalori ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Sebze, meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve süt ürünleri tüketimi önemlidir. Ayrıca, kafein ve alkol tüketimini sınırlamalı, sağlıksız işlenmiş gıdalardan kaçınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anne sütünün bebeğin beyin gelişimi üzerinde de önemli etkisi olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Erdönmez, “Anne sütü beyin gelişimi için gerekli olan DHA ve ARA gibi uzun zincirli yağ asitlerini içerir. Bu yağ asitleri, sinir sistemi gelişimi ve bilişsel işlevler için kritiktir. Ayrıca, anne sütünde bulunan diğer besin maddeleri de nörolojik gelişimi destekler” dedi. REKLAM "SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİLMELİ" Emzirme sürecinde annelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Uzm. Dr. Erdönmez, şu bilgileri paylaştı: Sağlıklı ve dengeli beslenme: Anne sütü kalitesini ve miktarını artırmak için önemlidir.

Yeterince dinlenme: Stres ve yorgunluk süt üretimini olumsuz etkileyebilir. Sıvı alımı: Günlük yeterli miktarda su içmek süt üretimi için gereklidir. Stres yönetimi: Stresten uzak durmak süt üretimini artırabilir. EMZİRME DÖNEMİNDE YAPILAN HATALAR Emzirme döneminde yapılan hatalara değinen Uzm. Dr. Erdönmez, “Emzirmenin erken dönemde sonlandırılması bebeğin bağışıklık ve beslenme ihtiyaçlarının tam karşılanmamasına yol açabilir. Yanlış teknikler bebekte yeterli süt alamama, annede meme ucu yaralanmaları ve süt üretiminin azalması gibi sorunlara neden olabilir. Anne sütü üretimi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Emziren annelerin sağlıklı ve dengeli beslenmemesi süt kalitesini ve miktarını olumsuz etkiler” açıklamasında bulundu.

REKLAM Uzm. Dr. Erdönmez, anne sütü ile ilgili bilinen yanlışları ise şöyle paylaştı: Anne sütü yetersiz düşüncesi: Birçok anne sütü yeterlidir, ancak bebek emme tekniği ya da sıklığı nedeniyle yeterli süt alamıyor olabilir. Bebek büyüdükçe anne sütü yetmez inanışı: Anne sütü, bebeğin ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar temel besin kaynağı olarak yeterlidir. Anne sütü suludur yanılgısı: Anne sütü, bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zengin bir içeriğe sahiptir.

Emzirme sadece bebek için iyidir düşüncesi: Emzirme, annenin meme kanseri, yumurtalık kanseri ve osteoporoz riskini azaltır, doğum sonrası kilo kaybını destekler.