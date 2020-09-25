Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemlidir. Çünkü bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü; bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içicinde bulunduran harika bir besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde bile bebeğe su vermeye gerek yoktur. Ayrıca emzirme; bebeğin annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yoludur.

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir?

Anne sütünün faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Obeziteyi Önler: Anne sütünde protein ve yağ oranı yüksek oluyor. Bu da bebekte doygunluk hissi sağlayarak obeziteyi önlüyor.

Anne sütünde protein ve yağ oranı yüksek oluyor. Bu da bebekte doygunluk hissi sağlayarak obeziteyi önlüyor. Enfeksiyonlardan Korur: Anne sütü birçok mikro organizmaya karşı öldürücü etkiye sahiptir. İçerdiği özel enzimler sayesinde bebeklere doğal bağışıklık sağlıyor. Böylece annenin geçirdiği kızamık, kızıl ve suçiçeği gibi hastalıklara karşı ilk 9 ay bebeği koruyor.

Anne sütü birçok mikro organizmaya karşı öldürücü etkiye sahiptir. İçerdiği özel enzimler sayesinde bebeklere doğal bağışıklık sağlıyor. Böylece annenin geçirdiği kızamık, kızıl ve suçiçeği gibi hastalıklara karşı ilk 9 ay bebeği koruyor. Alerjik Hastalıklara Karşı Koruyor: İlk günlerde gelen anne sütüne kolostrum denir. Bu süt bebeğin birçok hastalıklara karşı korunmasını sağlıyor. Yararlı bakteriler bu sütte olgun süte göre çok daha fazla oluyor. Bebeğin yararlı bakterilerle bağırsağın kaplanmasını sağlıyor. Bu sayede anne sütü, alerji yapabilecek maddelerin emilimini engelliyor.

İlk günlerde gelen anne sütüne kolostrum denir. Bu süt bebeğin birçok hastalıklara karşı korunmasını sağlıyor. Yararlı bakteriler bu sütte olgun süte göre çok daha fazla oluyor. Bebeğin yararlı bakterilerle bağırsağın kaplanmasını sağlıyor. Bu sayede anne sütü, alerji yapabilecek maddelerin emilimini engelliyor. Anne Sütü İçen Bebeklerin I.Q.'ları yüksek oluyor: Anne sütü alan bebeklerin ortalama I.Q. puanları diğerlerinden daha yüksek oluyor. Özellikle prematüre bebeklerde bu durum daha belirgin görülür. Bu konuda çok sayıda çalışma mevcuttur. En yeni çalışma, Yeni Zelanda'da yapılmış. Binden fazla birey üzerinde yapılan, bu bireylerin 18 yıllık incelenmesinden oluşan çalışmada; anne sütüyle beslenmiş olanların hem zeka seviyeleri hem de öğrenim hayatındaki başarılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş.

Anne sütü alan bebeklerin ortalama I.Q. puanları diğerlerinden daha yüksek oluyor. Özellikle prematüre bebeklerde bu durum daha belirgin görülür. Bu konuda çok sayıda çalışma mevcuttur. En yeni çalışma, Yeni Zelanda'da yapılmış. Binden fazla birey üzerinde yapılan, bu bireylerin 18 yıllık incelenmesinden oluşan çalışmada; anne sütüyle beslenmiş olanların hem zeka seviyeleri hem de öğrenim hayatındaki başarılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Psikolojik Destek Oluyor: Anne sütü her an hazırdır. Zaman kaybetmeden bebeğin ihtiyacı olduğunda sunulabiliyor. Böylelikle bebeğin gereksinimi olduğu anda hazır olduğu için bebek daha az ağlıyor. Anne sütü ayrıca anneyi daha çok yanında bulan bebek için psikolojik destek ve bağlanmada da önemli role sahiptir. Ayrıca annenin hem kendisine hem de bebeğine daha fazla zaman ayırmasını sağlıyor.

Anne sütü her an hazırdır. Zaman kaybetmeden bebeğin ihtiyacı olduğunda sunulabiliyor. Böylelikle bebeğin gereksinimi olduğu anda hazır olduğu için bebek daha az ağlıyor. Anne sütü ayrıca anneyi daha çok yanında bulan bebek için psikolojik destek ve bağlanmada da önemli role sahiptir. Ayrıca annenin hem kendisine hem de bebeğine daha fazla zaman ayırmasını sağlıyor. Ağız Temizliğinde Etkili: Bazı bebekler özel nedenlerle anne yanında olamayabiliyor. Bu durumlarda annenin sütü sağılarak bebeğe veriliyor. Özelikle yoğun bakımda olan prematüre bebek ağızdan beslenemese bile ağız temizliğinde anne sütünün kullanılmasının çok yararlı olduğu gözlemlenmiş.

Bazı bebekler özel nedenlerle anne yanında olamayabiliyor. Bu durumlarda annenin sütü sağılarak bebeğe veriliyor. Özelikle yoğun bakımda olan prematüre bebek ağızdan beslenemese bile ağız temizliğinde anne sütünün kullanılmasının çok yararlı olduğu gözlemlenmiş. Hazımsızlığı Engelliyor:Bebeğin ihtiyacı olan protein, yağ, demir ve vitamin gibi her türlü besin öğelerinden yana zengin olan anne sütü; vücutta çok daha kolay hazmediliyor. Anne sütü ile beslenen bebeklerde ayrıca diş eti hastalıkları, diyabet demir eksikliği anemisi, pişikle ilgili cilt hastalıkları çok daha az görülüyor. Bu nedenle anne sütü çok önemli.

Büyüme Faktörlerini Etkisi Vardır: Anne sütünün içeriğindeki çeşitli büyüme faktörleri bebeğin bağırsak ve beyin gibi birçok organ gelişiminin daha iyi olmasını sağlıyor.

Anne sütünün içeriğindeki çeşitli büyüme faktörleri bebeğin bağırsak ve beyin gibi birçok organ gelişiminin daha iyi olmasını sağlıyor. Meme Kanseri Riskini Azaltıyor: Bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyon hastalıklarından koruyan anne sütünün diğer faydası; anne sütüyle beslenen kız çocuklarının ileride meme kanserine yakalanma risklerinin nispeten daha düşük olması. Aynı zamanda emziren annelerde de meme kanserine yakalanma oranı daha düşük oluyor.

Anne Sütünün Diğer Faydaları Nelerdir?

Anne sütünün diğer faydaları şöyle sıralanabilir:

Anne sütü her yerde hazırdır, bedavadır, hazırlama, ısıtma ve koruma sorunları yoktur. Her zaman tazedir ve temizdir.

Her annenin sütü kendi bebeğine özel ve bebeğin durumuna göre hazırlanmış en mükemmel besindir. Sindirimi çok kolaydır.

Büyüme faktörü içerdiği için bebekler daha iyi büyürler.

Emzirilen bebekler daha az ağlarlar. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar.

Anne sütü içindeki; antikorlar, canlı hücreler, enzimler ve hormonlar sayesinde bebekleri hastalıklara karşı korur. Bu nedenle anne sütü alan bebeklerde; ishal, menenjit, idrar yolu enfeksiyonu, şeker hastalığı, obezite, kansızlık, ortakulak iltihabı, bronşit gibi hastalıklar daha az görülür.

Alerjiye karşı koruyucudur ve bebeği pişikten korur.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde; konuşma problemi ve diş çürükleri daha az görülür.