Anne-Sophie Mutter'e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Dünyaca ünlü keman virtüözü Anne-Sophie Mutter, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali kapsamında akıllardan çıkmayacak bir konsere imza attı. Alman divaya konser öncesinde 51. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi

HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 13 Haziran Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilen bir törenle dünyaca ünlü keman virtüözü Anne-Sophie Mutter’e takdim edildi. Mutter’e ödülü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak sundu. Yeşim Gürer Oymak, Anne-Sophie Mutter ve Efruz Çakırkaya Ödülün takdiminin ardından düzenlenen konserde Anne-Sophie Mutter ve kendi adını taşıyan vakfının mevcut ve eski bursiyerlerinin yanı sıra seçilmiş diğer genç yıldızlardan oluşan Mutter's Virtuosi, Johann Sebastian Bach’tan Vivaldi ve André Previn’e uzanan bir repertuvar seslendirdi. Vivaldi’nin Üç Keman İçin Konçerto’suyla başlayan konser, Bach’ın Keman Konçertosu no.1; Previn’in Nonet ve Bach’ın Brandenburg Konçerto no.3 eserleriyle devam etti. Konser Joseph Bologne ve Chevalier de Saint-George’un Keman Konçertosu op.5 no.2 başlıklı eseriyle sona erdi.

ANNE-SOPHIE MUTTER HAKKINDA 1976’da, 13 yaşındayken sıradışı yeteneğiyle Herbert von Karajan’ın ilgisini çekerek büyük şefle birlikte çalışmaya başlayan Mutter, aradan geçen 47 yıl içerisinde dünyanın en çok aranan müzisyenlerinden biri oldu. Yaşamına sığdırdığı sayısız albüm, konser ve ödülle ustalığını her defasında kanıtlayan yıldız, geleneksel bestecilerin eserlerine olan bağlılığı ve geleceğe dönük yüzü arasında başarılı bir denge kurdu. Günümüze kadar 30’dan fazla eserin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Unsuk Chin, Sebastian Currier, Henri Dutilleux, Sofia Gubaidulina, Witold Lutoslawski, Norbert Moret, Krzysztof Penderecki, André Previn, Wolfgang Rihm, Jörg Widmann ve John Williams gibi birçok besteci Mutter’e özel eserler besteledi. Sanatçının insani çalışmaları ve sanatı, pek çok ödülle takdir topladı. Üç kez En İyi Enstrümantal Solo Performans (orkestra ile) dalında Grammy Ödülü kazanan Mutter, 2008’de Ernst von Siemens Müzik Ödülü’ne ve 2009’da çağdaş Fransız müziğine yaptığı katkılardan dolayı Légion d’honneur onur nişanına layık görüldü. Anne-Sophie Mutter, vakfının genç nesil bursiyerlerini profesyonel müzik hayatıyla tanıştırarak, daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturduğu konserler veriyor. Anne-Sophie Mutter Vakfı’nın mevcut ve eski bursiyerlerinin yanı sıra seçilmiş diğer genç yıldızlardan oluşan Mutter's Virtuosi, kemancının sanatsal liderliğinde büyüyerek sahnede parlıyor. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki turnelerinde Mutter’s Virtuosi, izleyicileri düzenli olarak yeni eserlerle tanıştırıyor ve yardım konserleri veriyor.

51. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ 17 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDİYOR 17 Haziran’a kadar sürecek 51. İstanbul Müzik Festivali, son haftasında 15 Haziran’da St. Benoît Fransız Lisesi avlusunda, müzik direktörlüğünü şef Hakan Şensoy’un üstlendiği Cumhuriyet Tangoları konserini; 16 Haziran’da AKM’de Alman keman ekolünün yıldız isimlerinden Arabella Steinbacher ve dünyanın en iyi klasik müzik topluluklarından, tecrübeli şef Matthew Halls’ın yönetimindeki Salzburg Mozarteum Orkestrası’nı ve aynı akşam Babylon’da ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapında saygınlık kazanmış çellist Jamal Aliyev ve Avrupa’nın son yıllardaki en yenilikçi klasik müzik topluluklarından Orchester Im Treppenhaus’un buluşacağı Disko Klasik konserini ağırlayacak. Festival kapanışını ise Türkiye edebiyatının büyük yazarı Yaşar Kemal’in destansı romanı Binboğalar Efsanesi’nin müzikli tiyatro uyarlaması ile yapacak. Michael Ellison’ın müziğini, metin ve rejide Simon Jones, koreografide Evrim Akyay, videoda NohLab ve Can Okan’ın şefliğindeki Hezarfen Ensemble’ın sahnede olacağı gösteri 17 Haziran’da 14.00 ve 20.00’de Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO