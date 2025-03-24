Anne ölümlerinin azaltılması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca ülke genelinde, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde ortaya çıkabilecek acil durumlara zamanında ve etkili müdahale için eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Ankara’da gerçekleştirilen Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimine 59 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı katıldı.

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Eğitimlere ilişkin Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Bağcı, Acil Obstetrik Bakım Klinisyen eğitiminin anne ölümlerini önlemedeki önemine dikkati çekti.

Bağcı, 2009 yılından bu yana devam eden eğitimlerde, erken doğum eylemi, kan ve sıvı yönetimi, gebelikte tansiyon ve kalp hastalıkları gibi sık karşılaşılan vakaların ele alındığını belirtti.

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Kamu ve özel sektörde görev yapan tüm kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının eğitime ücretsiz katılabildiğini vurgulayan Bağcı, "Ülkemiz, anne ölümlerini azaltmada dünyada örnek ülkelerden biri. Bakanlık olarak hiçbir annenin önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybetmemesi için anne sağlığını korumak ve anne ölümlerini azaltmak adına kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bağcı, Acil Obstetrik Bakım Klinisyen eğitimlerinin 4 gün sürdüğünü ifade etti. Eğitimle hekimlerin bilgi ve becerilerinin de güncellendiğine dikkati çeken Bağcı, "Hekimlerimiz eğitimin faydalı bulduklarını anlatıyor. 4 günlük bir eğitim gibi görünüyor ama içeriği kapsamlı. Bu eğitimleri alan hekim arkadaşlarımızın tabii ki vakalara yaklaşımları da farklı oluyor. Dolayısıyla bu noktada hastaların seyirlerini değiştirdiklerini görebilmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ANNE VE ANNE ADAYLARI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE GİDEREK TAKİPLERİNİ YAPTIRMALI"

Eğitim sonunda katılımcılara verilen Bakanlık onaylı katılım belgesinin "Anne Dostu Hastane" olabilmek için zorunlu kriterlerinden birisi olduğunu belirten Bağcı, "Anne ölümlerini azaltma noktasında çeşitli çalıştaylar yapıyoruz. Yakın zamanda bir çalıştay daha icra ettik. Bunun çıktılarıyla birlikte bu eğitimlerimizin sayıları katlanarak artacak. Bu sayede özellikle riskli gebelerin daha yakından takip edilmesiyle anne ölüm oranlarını azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Bağcı, anne ölümleri başta olmak üzere, birçok olumsuz durumdan korunmak ve böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak için annelerin ve anne adaylarının düzenli olarak aile sağlığı merkezlerine giderek izlem ve takiplerini yaptırmasının önemine işaret etti.