Anne olmaya hazırlanan Olivia Culpo'dan bikinili pozlar

ABD ve Kainat Güzeli ünvanlı ünlü model Olivia Culpo, ilk bebeğini beklediği haberini duyurmasından günler sonra büyüyen göbeğini ortaya koyan bikinili paylaşım yaptı. 28 yaşındaki Amerikan fubolcusu Christian McCaffrey ile evli olan 32 yaşındaki Culpo, bir tanıtım için yaptığı çekimden kamera arkası görüntüleri paylaştı. Kampanya çekimine Culpo'nun kardeşleri Aurora ve Sophia da katıldı.

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Olivia ve Christian çifti, dört yıllık birlikteliğin ardından geçen yıl haziran ayında evlendi.

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2012 yılında önce Miss ABD Güzeli, ardından da Kainat Güzeli seçilen Culpo, evlenir evlenmez hamile kalmaya çalışacağını söylemişti. Evliliğinden önce bir süre endometriozis (çikolata kisti) hastalığıyla mücadele etmişti.

Rahim iç zarına benzer hücrelerin rahim dışında büyüdüğü, kistler oluşturduğu ve genellikle ağrılı bir durum olan endometriozis hastalığı yüzünden hamile kalma konusunda sıkıntılar yaşamaktan korkan Culpo, Ağustos 2020'de bu yüzden bir de operasyon geçirmişti.