Tüm dünyada dün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, Türkiye’de de düzenlenen panellerle ve konferanslarla kadın cinayetlerine dikkat çekildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, kadın cinayetlerine dikkat çekildiği gün, İzmir’de kan donduran bir olay yaşandı.

Olay dün akşam bir parkta yaşandı. 45 yaşındaki anne Ö.T. ile 20 yaşındaki kızı İlayda Alkan, akşam saatlerinde parkta oturmaya gitti. Parkta oturup sohbet eden anne ile kızına yaklaşan bir kişi, aniden bıçakla saldırdı. Dehşetin yaşandığı dakikalarda anne ve kızı saldırgan tarafından defalarca bıçaklandı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine bağrışmalar yaşandı.

Yaşanan şoke eden olay üzerine bekçiler, kaçan saldırganın peşine düştü. Bu sırada olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kaçan şüpheli yakalanacağını anlayınca kendini bıçakladı. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri hafif şekilde yaralanan zanlıyı gözaltına aldı.

Bıçaklanan anne Ö.T. ile kızı İlayda Alkan sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen genç kız İlayda Alkan kurtarılamadı. Ağır yaralanan anne Ö.T. ise hastanede tedavisi sürüyor.

BİRBİRLERİNİ TANIMIYORLAR

Gözaltına alınan saldırganın kimliği şoke etti. Saldırgan bir devlet hastanesinde memur olarak çalışan 31 yaşındaki Y.Y. çıktı. Yapılan ilk çalışmalara göre, saldırgan ile öldürülen İlayda Alkan ve ağır yaralanan anne Ö.T. arasında bir yakınlık veya bir tanıdık ilişkisi olmadığı öğrenildi.

KANLI SALDIRI CEREN'İ HATIRLATTI

Nedensiz tanımadığı iki kadına saldıran saldırganla ilgili geniş çaplı çalışma sürdürülüyor. Kanlı saldırı, 2019 yılında Ordu'da, hiç tanımadığı Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir'i hatırlattı.