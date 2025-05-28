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        Haberler Sağlık Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı | Sağlık Haberleri

        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 aylık hamile Birgül Bilgehan'ın (29) kansızlık teşhisi konulan bebeğine, 90 mililitre kan nakli yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:11
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        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
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        Kentte yaşayan ve geçen yıl 32 haftalık hamileyken kansızlık teşhisiyle çocuğunu kaybeden 1 çocuk annesi Birgül Bilgehan, yeniden hamile kaldı. 8 aylık hamile Bilgehan’ın 2 hafta önce yapılan tetkiklerinde, karnındaki bebeğine de kansızlık teşhisi konuldu.

        Aileden alınan izinlerin ardından Bilgehan, Perinatoloji Yan Dal Uzmanı Dr. Bülent Babaoğlu ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta anne karnındaki bebeğe, 90 mililitrelik kan nakli yapıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        "SAĞLIKLI BİR BEBEK BEKLİYORUZ"

        Bütün işlemlerin ultrason eşliğinde yapıldığını ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dr. Bülent Babaoğlu, şunları söyledi: "Birgül Hanımı yaklaşık gebeliğin erken döneminden beri takip ediyorum. Çünkü bir önceki gebeliğini anne karnında kansızlık ve ona bağlı olarak komplikasyonlar nedeniyle kaybetmişti ileri gebelik haftasında. Bu grup riskli gebelik grubu olduğu için kadın doğum doktoru arkadaşlarımız rutin takiplerini yaparken ben de aylık anemi, kansızlık tespiti için bebeği takibe aldım. 30'uncu haftaya kadar gayet iyi giderken gebeliğin 30'uncu haftasında bebekte kansızlık olacağından şüphelendik. Bunu da özel ultrason doppler muayeneleri ile bebeğin beynindeki bazı damar yapılarıyla anlıyoruz. Birkaç gün arayla tekrar yaptığım muayenelerde bu bulguyu teyit edince aileyle konuştuk. Bu bebek de maalesef diğer bebek gibi olabilirdi. Kansızlık riskinin yüksek olduğunu söyledik."

        Anne karnında bebeğe kan nakli yapmayı önerdik, uygun olduğunu gördük. Aile de bunu kabul etti. 31'inci haftada uygun şartlar, özel kan ayarlandıktan sonra işlemi uygun protokole göre uyguladık. Bütün işlem ultrason eşliğinde yapılıyor. Ufak bir iğneyle kordona ulaşıyoruz, bebeğe kan götüren damara. Oradan küçük miktarda kan alıp, hazırda bekleyen laboratuvar bebeğin kan grubu, kan değerlerini bize hızlıca çalışıp söylüyor. Biz de gelen sonuca göre bebeğe vermemiz gereken kan miktarını ayarlıyoruz. Yapılan hesaplamalarda uygun görülen 90 mililitrelik kanı biz anne karnında transfer ettik. Transfer sonrası takiplerimiz de gayet uygun. Anne de bebek de şu an için sağlıklı. Böyle durumlarda bazen nadiren ikinci bir kez daha kan transferi ihtiyacı olabiliyor. Bunun için biz de zaten hastamızı sıklıkla takip ediyoruz. Anne karnında gayet iyi. Doppler muayeneleri normal. Beklenen kilosunun üzerinde. Yani sağlıklı bir bebek bekliyoruz hayırlısıyla.”

        "BEBEĞİMİN KANSIZLIK SORUNU ÇÖZÜLDÜ"

        Ameliyatta emeği geçenlere teşekkür eden Birgül Bilgehan, “Ameliyatta karnımdaki bebeğe kan nakli yapıldı. Benim bebeğimin kansızlık sorunu çözüldü. Daha önce bir çocuğumu kaybettim kansızlık nedeniyle. Bunu da kaybetmek istemiyorum. Allah bir daha bana o acıyı yaşatmasın, kimseye yaşatmasın. Doktorlarımız sağ olsun her zaman yakın takip altındayım. Çok iyi bir şekilde ilgileniyorlar" diye konuştu.

        Rıza Bilgehan (37) da “Anne karnındaki çocuğumuzun kansızlık sonucu kan verilmesi gerektiğini söylediler ve kan verildi. Çocuk sağlığına kavuştu. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. 2024 yılında aynı şekilde kansızlık yüzünden bir bebeğimizi daha kaybettik ve yapılan bu kan naklinden dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu bebeğimiz sağlığına kavuşur. Bir baba olarak inşallah evladımı sağ salim olarak kucağıma alırım” ifadelerini kullandı.

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