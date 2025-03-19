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        Haberler Sağlık Anne karnındaki 140 gramlık tek yumurta ikizine "idrar torbası" ameliyatı | Sağlık Haberleri

        Anne karnındaki 140 gramlık tek yumurta ikizine "idrar torbası" ameliyatı

        Konya'da idrar torbası şişmesine bağlı böbreklerinde genişleme görülen anne karnındaki tek yumurta ikizinden birinin, henüz 140 gram ağırlığındayken gerçekleştirilen operasyonla böbrekleri rahatlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:36
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        Anne karnındaki 140 gramlık tek yumurta ikizine "idrar torbası" ameliyatı
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        Ağrı'da yaşayan 1 yıllık evli Fidan (21) ile Mehmet Kerim Akpolat (24) çifti, kentteki bir hastanede ikiz bebekleri olacağını öğrendi. Tek yumurta ikizinden birinin böbreklerinde sorun olduğunu öğrenen çift, doktorlarının da tavsiyesi üzerine Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

        Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar, yapılan kontroller sonrası bebeğe anne karnındayken müdahale kararı aldı.

        Ekibiyle hazırlıklarını tamamlayan Acar, 16 haftalık 4 günlükken 140 gram ağırlığındaki bebeğe riskli ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi.

        "BEBEKLERİN İKİSİNİN DE KAYBEDİLME RİSKİ VARDI"

        Acar, operasyonun bebekler küçük ve ikiz olduğu için risk oranının yüksek olduğunu söyledi.

        Ekibiyle dikkatli şekilde gerçekleştirdikleri operasyon sonrası bebeklerin rahatladığını vurgulayan Acar, şöyle konuştu: "Tek yumurta ikizlerinden birinde idrar torbası dolu ve böbrek yetmezliğine doğru gidiyordu. İdrar torbası baş yapısının iki katı kadar büyümüştü. Bebeklerin ikisinin de kaybedilme riski vardı. Operasyona karar verdik.

        Bir ucu idrar torbasına, diğer ucu da bebeğin karnının dışına yerleştirilen şant adı verilen ince uzun elastik, teflon bir kateter ile çocuğun idrarını çıkarması sağlandı. Son görüntülerde de böbrekler rahatladı. İdrar torbası normale döndü. Tek yumurta ikizlerinde nadir görülen bir durum. Riski de diğer gebeliklere göre daha yüksek."

        Baba Akpolat ise tarifsiz duygular içinde olduğunu belirterek, operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

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