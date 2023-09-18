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        Haberler Yaşam Anne ile yavru bozayının oyunu kamerada

        Anne ile yavru bozayının oyunu kamerada

        Eskişehir'de fotokapan tarafından görüntülen anne bozayı ve yavrusunun ormandaki sevimli oyunu gülümsetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:54
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        Anne ile yavrusunun oyunu kamerada
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        Eskişehir’de yaban hayatı araştıran, inceleyen ve aynı zamanda kuş gözlemciliği yapan Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay, kurduğu kameralarla hayvanların farklı anlarını kayıt altına alıyor.

        Özay, son olarak yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçlar içerisinde Türkiye’de karada yaşayan en büyük memeli yaban hayvanı olan bozayıları (Ursus arctos) görüntüledi.

        Eskişehir’in bazı bölgelerinde hala yaşamlarını devam ettiren anne ve yavru bozayılar oyun oynarken kaydetti.

        Görüntülerde sürekli annesinin önünü kesen yavru bozayının arka ayaklarının üzerinde yükselerek annesine sarıldığı görülüyor.

        Oyuna eşlik eden anne ayı ve yavrusunun oyun görüntüleri iç ısıttı.

        Görüntülediği anne ve yavru bozayılar hakkında bilgi veren Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay, "Bozayıları boyları 1 metre 80 santimetre ila 2 metre 50 santimetre, ağırlıkları ise ortalama 150 kilogram ile 250 kilogramdır. Bazı erkek bireyler nadiren de olsa 300-400 kilograma kadar ulaşabilir.

        Kara Avcılığı Kanunu, Bern sözleşmesi ve CITES Sözleşmesi ile korunan türler arasında yer almaktadır. Annesi ile oyun oynamaya çalışan yavru bozayı kameraya oldukça eğlenceli görüntüler verdi. Kısa bir oyunun ardından sonra anne ve yavrusu bölgeden ayrıldı" dedi.

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        #Anne ile yavru bozayı
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