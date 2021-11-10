Burnuna kumanda düğmesi kaçtı!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Kırsal Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı.

Evde televizyon kumandasıyla oynayan 5 yaşındaki yabancı uyruklu M.S.’nin burnuna kopan düğmelerden biri kaçtı.

İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden anne, Türkçe bilmediğinden ambulansı çağırmaları için komşularından yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansa koyarak burnundaki düğmeyi çıkartı.

Annesine teslim edilen çocuk, tekrar evine gitti.