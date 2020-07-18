Yönetmenliğini Samuel Fischer’ın yaptığı, Jonathan Bennett, James Cromwell, John Cromwell gibi usta oyuncuların yer aldığı 2012 yapımı “Anma Günü” Cumartesi gecesi TV'de ilk kez Show TV’de!

ANMA GÜNÜ FİLMİ KONUSU



1993 yılında Kyle 13 yaşındadır ve II. Dünya Savaşı’nda yaşanan Normandiya çıkartmasında büyük babasına ait gizemli bir kutu bulur. Herkes bu kutuyu yerine koymasını ister ama Kyle reddeder. Bunun üzerine Büyükbaba Bud, Kyle’a üç hikaye anlatacağına dair söz verir. Ama bu hikayeler sadece geçmişe değil, geleceğe de ait olacaktır…

18 Temmuz 2020 Cumartesi

SHOW, 00:15

ANMA GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI

Jonathan Bennett

James Cromwell

John Cromwell