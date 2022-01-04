61 yaşındaki Prens Andrew iddialara ilişkin "Böyle bir şey olmadı. Size kesin ve net olarak bunun olmadığını söyleyebilirim. Bu kadınla tanıştığımı hiç ama hiç hatırlamıyorum" demiş ancak prensin Giuffre ile birlikte fotoğrafları ortaya çıkmıştı.