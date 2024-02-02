Anlamsız eğlencenin kaynağı: Çocukken yapılan komik davranışların görselleri

Çocuklukta neredeyse hepimizin sahip olduğu bazı eğlenceli küçük alışkanlıkları hatırlamak nostaljik bir his yaratır. Bunlar arasında kaydırağa tersten çıkmak veya oyuncak bebeklerin saçını kesmek yer alır ve yıllar sonra yetişkin olunduğunda bile bu davranışları yaparken ne düşündüğümüzü merak edebiliriz. İşte, sizi geçmişe götürüp gülümsetebilecek komik çocukluk hareketlerine dair görseller...