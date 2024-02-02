Anlamsız eğlencenin kaynağı: Çocukken yapılan komik davranışların görselleri
Çocukluk döneminde hemen hemen her çocuğun yaptığı amacı bilinmeyen davranışlar vardır ve bu davranışlar şu an komik gelebilir. Peki, ışığı kapattıktan sonra koşmak ve silgiyi delmek gibi davranışlardan kaç tanesini yaptığınızı merak ediyor musunuz? İşte, neredeyse her çocuğun uyguladığı 12 komik davranış!
- 1
Çocuklukta neredeyse hepimizin sahip olduğu bazı eğlenceli küçük alışkanlıkları hatırlamak nostaljik bir his yaratır. Bunlar arasında kaydırağa tersten çıkmak veya oyuncak bebeklerin saçını kesmek yer alır ve yıllar sonra yetişkin olunduğunda bile bu davranışları yaparken ne düşündüğümüzü merak edebiliriz. İşte, sizi geçmişe götürüp gülümsetebilecek komik çocukluk hareketlerine dair görseller...
- 2
Kaydırağı tersten çıkarak zorlu bir parkur yaratmak neredeyse her çocuğun uyguladığı bir davranıştır.
- 3
Kendinizi kral veya kraliçe gibi hissetmek için üst üste koyulmuş sandalyelere oturmak çoğu çocuğun yaptığı davranışlardan birisidir.
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- 4
Marketlerde gördüğü veya eve alınan toplu içeceklerin dışındaki jelatinin ortasına parmak daldırmak da yapılan bir diğer davranıştır.
- 5
Silginin üzerine kurşun kalemle anlamsız delikler açmak neredeyse herkesin yaptığı bir davranıştı.
- 6
Bir markete gidildiğinde meyve tartılan tartılarda kol tartmaya çalışmak da yapılan şeylerden birisidir.
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- 7
Çoğumuzun yaptığı ama çok azımızın itiraf edeceği utanç verici bir şey: Koridordaki bir canavara yakalanmamak için ışıkları kapattıktan sonra koşmak.
- 8
Çift taraflı silginin mavi kısmıyla yazıları silmeye çalışıp sonrasında ise sadece kağıdın yırtılmasıyla sonuçlanan bu davranış da oldukça yaygındı.
- 9
Oyuncak bebeklerin saçını makasla kesip sonrasında ise pişman olmak da sık karşılaşılan bir durumdu.
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- 10
Dışarıda bulunan bir yaprağı alıp yarıya katlamak veya tek tek sıyırmak da yapılırdı.
- 11
Kollara dişlerle saat yapmak veya keçeli kalemle saat çizmek de uygulanan davranışlardan birisiydi.
- 12
Eski televizyonların karşısına geçip kol tüylerini kaldırmasını izlemek de eğlenmek için yapılan davranışlardandı.
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- 13
Kurabiyelerin iç kremasını yemek için ortadan ikiye ayırmak da yaygın bir davranıştı.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Bright Side