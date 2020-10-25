Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ferdi Karadoruk

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Thales, Mete Çelik, Stanojevic (Dk. 64 Mbamba),Halil İbrahim Esen (Dk. 58 Doğukan Efe),Barış Zeren (Dk. 81 Hacı Ömer Doğru),Bulbwa (Dk. 58 Batuhan Altıntaş),Engin Bekdemir (Dk. 46 Beykan Şimşek),Umar

Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Mrsic (Dk. 75 Abdülkadir Kayalı),Ezeh (Dk. 34 Celal Emir Dede),İsmail Yüksek, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 89 Berat Aydoğdu),Otoo (Dk. 75 Kethevoama)

Goller: Dk. 19 Cumali Bişi, Dk. 48 İsmail Yüksek (Balıkesirspor),Dk. 25 Umar (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Bulbwa (Ankaraspor),Dk. 44 Mrsic, Dk. 73 İsmail Yüksek (Balıkesirspor)