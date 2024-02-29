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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Ankaralı tiyatroseverler ‘Hücreler’ ile tanışacak

        Ankaralı tiyatroseverler 'Hücreler' ile tanışacak

        Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosunu aynı sahnede buluşturan BKM'nin 2024 prodüksiyonu 'HÜCRELER'in ilk turnesi Ankara'da gerçekleşecek. 'HÜCRELER' 4-5 Mart'ta iki gün üst üste Ankara Congresium sahnesinde tiyatro severlerin karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:23
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        • 1

          Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde gerçekleştirilen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ Ankara seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

        • 2

          ANKARALI TİYATROSEVERLER ‘HÜCRELER’ İLE TANIŞACAK

          Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ‘HÜCRELER’ ilk turnesini Ankara Congresium sahnesinde gerçekleştirecek.

        • 3

          İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun, ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerinin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak. Hücreler, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor. Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ’ın hayat verdiği ‘HÜCRELER’ alkışlar eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor.

        • 4

          Görsel iletişim kampanyasını TBWA/Istanbul’un hazırladığı, Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla seyirciyle buluşan HÜCRELER oyunu 4 ve 5 Mart’ta Ankara Congresium’da ilk kez sahnelenecek.

        • 5

          HÜCRELER / KÜNYE:
          Yazan: Engin Günaydın
          Yöneten: Engin Günaydın & Doğu Yaşar Akal

          Oyuncular:
          Engin Günaydın
          Cengiz Bozkurt
          Şinasi Yurtsever
          Nilperi Şahinkaya
          Kubilay Aka
          Deniz Cengiz
          Gökçen Gökçebağ
          Buğu Selen Somer
          Can Güvenç
          Didem Buğday
          Eray Karadeniz
          Iraz Akçam
          Meriç Taner Kadıoğlu
          Ömer Güneş
          Su Lara Aslan

          Yapımcı: BKM
          Yaratıcı Yapımcı: Nisan Ceren Özerten
          Sahne Tasarımı: Deniz Saip & Bilgeseven Bulut
          Kostüm Tasarımı: Gül Sağer
          Müzik: Tolga Çebi
          Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan
          Uygulayıcı Yapımcı: Naz Güven
          Hareket Tasarımı: Utku Demirkaya
          Video Yönetmeni: Mehmet Hakyemez
          Multimedya ve Prodüksiyon: Illusionist
          Yaratıcı Ajans: TBWA/Istanbul

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