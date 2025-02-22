Ankaralı kadınların ramazan öncesi ekmek mesaisi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan öncesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü döşeme ekmeği yapıyor. Yukarı Çavundur Mahallesi'nde döşeme ekmeği yapımı için erken saatlerde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları gerçekleştiriyor.

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Ekmek yapacak kişilerin günler öncesinde sıraya yazıldığı mahallede, sırası gelenler odunları fırına taşıyarak ateşi yakıyor. Fırında bir araya gelen kadınlar, hummalı şekilde odun ateşinde ekmekleri pişiriyor.

Döşeme ekmeğinin yanı sıra yöresel pide hazırlayan kadınlar, kendilerini ziyarete gelenlere de bu yiyecekleri ikram ediyor.

Ev kadını 60 yaşındaki Firdevs Sönmez, mahallede ramazan öncesinde tüm kadınların toplanarak hazırlıklarını el birliğiyle yaptığını söyledi. Ekmeklerini öncesinde hazırlayıp ramazan boyunca bir daha yapmadıklarını belirten Sönmez, şöyle devam etti:

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"Ramazan yaklaştığı için herkes birer çuval undan ekmek yapıyor. Ekmekler için bir gün önce patates eziyoruz ve unla karıştırarak hamur yoğuruyoruz. Hamuru patatesle ve torba yoğurdunun suyuyla yoğuruyoruz. Komşular birbirlerine yardım ederek ekmeği yapıyoruz."

Döşeme ekmeği olmadan ramazana giremediklerini dile getiren Sönmez, "Misafirlerimiz, gelenimiz gidenimiz, hepsi bu ekmekten yer. Bu ekmeği derin dondurucuda bir ay saklarız. Çıkarıp ısıtıp yeriz" ifadesini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Kevser Erkoçoğlu da ekmeğin yardımlaşılarak yapılabildiğini anlatarak, "Ekmeği yaparken biri hamurunu hazırlar, bir kişi küreğe verir, bir kişi de fırına bırakır. İhtiyacına göre kimi 50 kilogram, kimi 25 kilogram, kimi de 10 kilogram undan yapar. Bayrama bazen taze ekmek yaparız" diye konuştu.

Deniz Yeni ise ekmek yapımında sıra olduğu için herkesin önceden ismini yazdırdığına işaret ederek, "Çünkü yoğun talep oluyor. Bir kişini ekmeğinin pişirilmesi 3-4 saat sürüyor" dedi.

Esma Sönmez de gelenek göreneklerini yaşatmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Burada döşeme olarak bilinir. Bunu ramazan öncesi yaparız. Bu ekmekten her şey yapılır. Özellikle de tost yaparız. Dondurucudan çıktığı zaman taze gibi olur. Yemesi de çok güzeldir" diye konuştu.