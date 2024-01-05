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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ankaragücü, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak - Futbol Haberleri

        Ankaragücü, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak

        MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:36
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        Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü, yarın saat 19:00'da sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

        MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Son mağlubiyetini Bitexen Antalyaspor karşısında alan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki başkent ekibi, Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 yendikten sonraki 4 maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

        Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor ise haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

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        MKE ANKARAGÜCÜ'NDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

        MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ yarın forma giyemeyecek.

        EV SAHİBİ TAKIMIN SEYİRCİSİ YOK

        MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek.

        Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.

        14 YILLIK HASRET

        MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 14 yıldır Süper Lig'de mağlup edemiyor.

        Rakibi karşısında son lig galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla elde eden sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 lig maçını da kazanamadı. Söz konusu son 12 lig maçında Trabzonspor 8 galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise berabere bitti.

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        Ankara ekibi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek elemişti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki galibiyet hasretine yarın son vermeye çalışacak.

        EMRE BELÖZOĞLU İLE ABDULLAH AVCI 4. KEZ

        Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip olacak.

        Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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