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Süper Lig'e verilen devre arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankaragücü'nün iki genç yıldızı Berke Özer ve Alper Önal, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e özel açıklamalarda bulundu. 16 yaşındaki Berke, Kayserispor'da forma giyen 15 yaşındaki Emre Demir'in kendisi için örnek olduğunu belirtirken 23 yaşındaki Alper ise takım arkadaşının üstüne koyması halinde çok iyi yerlere gelebileceğini söyledi. İşte iki oyuncunun açıklamaları...
BERKE: KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM
"Böyle bir kulüpte, böyle bir taraftarın önünde bu yaşta oynamak benim ve ailem için gerçekten çok gurur verici bir şey… Böyle bir taraftarın önüne bu yaşta çıktığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Emre Demir örneği beni tabii ki motive ediyor. Bütün gençlerin yapabileceğini gösteriyor. Gençlerin kendisine daha çok güvenmesini sağlıyor. Kendimizi daha çok geliştirip daha çok çalışmamız gerekiyor. Bol bol kitap okumaya çalışıyorum. Haftada veya 2 haftada bir 1 kitap bitiriyorum. İngilizcem iyi daha da geliştirmeye çalışıyorum."
ALPER: ÇAĞLAR VE CENGİZ İLE OYNADIM
"Berke çok yetenekli ve farklı özelliklere sahip… Üstüne koyabilirse kulübümüze çok büyük paralar kazandırabilecek potansiyeli var. İnşallah iyi yerlere gelir. Çağlar Söyüncü’yle, Cengiz Ünder’le altyapıda çok oynadım. Bir yerlere gelebilmek için çok çalışmak gerekiyor. Oraya gelince de bırakmamak lazım. Onlar şu ana kadar kendilerini gösterdiler, kabul ettirdiler. Buradaki tüm genç futbolculara örnek oldular."
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