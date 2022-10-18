MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"VERİLEN KARARLAR TARTIŞILACAK"
Fenerbahçe'nin Batshuayi ile bulduğu ilk golün tartışmalı olduğunu savunan Aytekin, "O golde tartışmalı bir pozisyon var. Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Verilen kararlar eski hakemlerimiz tarafından konuşulup, tartışılacak." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye karşı hata yapma lükslerinin olmadığına dikkati çeken Aytekin, şöyle devam etti:
"Hata yapmayıp, bulduğumuz pozisyonları da gol yapmamız gerekiyordu. Maalesef biraz bireysel hatalar, özellikle ilk yarıda ve ikinci yarının başında kaçırdığımız pozisyonlar var. Onları da değerlendiremeyince maalesef üzülerek 3-0'lık bir mağlubiyetle buradan ayrıldık. İstemediğimiz bir skor oldu. Camiamızdan özür diliyoruz. Önümüzde Giresunspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Ankaragücü inşallah hak ettiği puanları toplayarak, hak ettiği yere gelecek."
Hüseyin Aytekin, maça gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Bu hafta bir taraftarımızı kaybettik. Aynı zamanda ülkemiz Bartın'da bir facia yaşadı, kötü bir haftaydı. Başkanımız yeğenini kaybetti, maça katılamadı. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum." diye konuştu.
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