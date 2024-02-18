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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Ankaragücü-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar 66 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor. Haftaya 11. sırada giren Başkent ekibinin ise 29 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:15
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        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 26. haftada Ankaragücü'ne konuk oluyor.

        STAT: Eryaman

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        13' Kerem Demirbay, 14' Sanchez

        MKE Ankaragücü: Bahadır, Kazımcan, Mujakjic, Radakovic, Kitsiou, Pedrinho, Ali Kaan, Saponara, Efkan, Cephas, Sowe

        Galatasaray: Muslera, Kohn, Sanchez, Nelsson, Barış Alper, Berkan, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, 1 maç eksiğiyle Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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        Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

        SON 9 MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. "Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

        LİGDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

        104. RANDEVU

        MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 103 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 214 gole, başkent ekibi 90 golle karşılık verdi.

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