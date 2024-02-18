Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 26. haftada Ankaragücü'ne konuk oluyor.

STAT: Eryaman

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

13' Kerem Demirbay, 14' Sanchez

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kazımcan, Mujakjic, Radakovic, Kitsiou, Pedrinho, Ali Kaan, Saponara, Efkan, Cephas, Sowe

Galatasaray: Muslera, Kohn, Sanchez, Nelsson, Barış Alper, Berkan, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. "Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

LİGDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

104. RANDEVU

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 103 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 214 gole, başkent ekibi 90 golle karşılık verdi.