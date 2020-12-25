İBRAHİM YILDIZ: Beşiktaş Ankaragücü'nü Vida'nın golüyle yenerek zirve inadını sürdürdü. Geçen hafta kazanılan Erzurum maçı sonrası övgüleri hak eden siyah beyazlılar Ankaragücü karşısında zorlandı. Karşılaşmanın geneline baktığımızda Beşiktaş'ın tek pozisyonla kazandığını söyleyebiliriz.
Bu anlamda kısır bir maçtı. Heyecan, tempo, mücadele vardı. Tek eksik pozisyon olmayışıydı. Kazanan, zaman zaman iyi oynayan bir takım neden gol yollarında yoktu? Sorunun yanıtı Ankaragücü'nün yaptığı harika savunmaydı. Maç boyunca oyun disiplininden kopmadılar. Aboubakar, Larin, Ghezzal savunma duvarına çarptılar. Hatta kayboldular.
Ne yazık ki akılda kalan bir şut izleyemedik. Vida'nın kafa golü galibiyeti getiren en önemli pozisyondu. Futbolda bu tür maçlar olur. Beşiktaş bu anlamda şanslıydı. Kısa sürede maç oynamak kolay değil elbette. Şampiyonluk, iyi oyun yanı sıra mücadele ile de kazanılır. Beşiktaş'ın en büyük avantajı mücadele gücü.
DENİZ ÇOBAN: Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki mücadele, bir pozisyon dışında hakem Halis Özkahya açısından fazla sorunlu geçmedi. Bazı faul ve kart hataları oldu ancak 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Maçtaki tek kritik karar 23.dakikada yaşandı.
Larin’in kafa ile attığı golde Halis Özkahya faul tespit etti. Burada Larin topa yükselirken, rakibine basarak yükselmiyor. Rakibini etkileyen bir hamlesi yok. Ankaragücü oyuncusu yüzüne temas almış gibi kendini yere bırakıyor. Bence gol kararı verilmesi daha doğru olurdu.
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