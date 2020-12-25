Çok kıymetli bir goldü bu… Sonrasında Beşiktaş’ın bu golü ne kadar sahipleneceği, koruyacağı merak konusu oldu.. Hakçası Ankaragücü’nün oyundan ve mücadeleden hiç de kopmadığını, aksine Pinto’nun uzun topları ve Lukasik’le gol fırsatları yakaladığını da gördük. Bu atakları Ersin ve savunma yerinde hamlelerle kesmeyi bildi.