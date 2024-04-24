Ankaragücü - Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi ve Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi
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"BİZ BU MAÇI NEDEN İZLEDİK?"
Cem Dizdar/Fanatik: "Maçın ikinci devresinde de oyun farklı değildi. Futbol oynar gibi yapan iki takım baştan beri yaptıkları gibi halen oyalanıyordu! Nedense futbola yerine anlamsız bir ‘’bilek güreşi’’ izleyip durduk adeta... Öyle bir maç ki, ‘’Hiçbir şey yapmamaya yemin etmiş iki takımın karşılaşması’’ misali... Bekledik durduk belki bir şey olur diye? Olmadı!.. Futbola benzeyen bir oyuna baka kaldık öylece. Pozisyon yok ama hepimiz yine bakıp durduk olan bitene... Kısacası pek bir şey olmadı. Peki ama neden o kadar para harcandı, neden ‘’takım çürüdü’’ , neden biz bu maçı izledik ve neden?"
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"DAHA ÖZVERİLİ OYNAMALILAR"
Oktay Derelioğlu/Takvim: "Beşiktaşlı futbolcular inanılmaz derecede formsuz. Ama sezon başından beri aynı tablo var. Artık sezonun sonu yaklaşıyor ve önlerinde böylesine kötü geçen bir sezonda kupa alma şansı var. Beşiktaşlı oyuncuların daha özverili oynaması lazım. Daha yürekten oynaması gerekiyor. Bu forma çok ağırdır. Beşiktaş bu ülkenin en önemli kulüplerindendir. Gördüğüm tablo beni inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğrattı."
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"HİÇBİR ŞEY GÖSTERMEDİLER"
Attila Gökçe/Milliyet: "Serdar Topraktepe kenarda herhalde sinirden kopacak kadar gerilmiştir. Beşiktaş takımı ne geçiş oynuyor, ne önde baskı yapıyor, ne de bir pas iletişimiyle pozisyon kovalıyordu. Yazık kere yazık. Beşiktaşlı oyuncular, kaleci Mert, kaptan Necip ve diğerleri topu sürekli savurarak kaleden uzaklaştırma gayretinden başka hiç bir şey göstermediler."
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"ÜÇLÜ DENGESİNİ BULDU"
Ali Gültiken/Sabah: "İkinci yarıda hamle yaparak yarattığı oyun üstünlüğü belki Beşiktaş'ın beklediği golü getirmedi ama ikinci maç için tur beklentisi yarattı. Orta alanda Al-Musrati, Gedson ve Muçi ile dengesini bulunca siyah-beyazlılarda oyun dengeleri yerine oturdu. Takım ne yaptığının farkında, ne oynadığını bilir hale geldi. Gedson'un ve Al- Musrati'nin çok önemli katkılarını gördük. "
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"RAKİBİ UYUTMAYA ÇALIŞTILAR"
Murat Özbostan/Sabah: "Eryaman'da gol yememeyi birinci prensip edinen, tempoyu yükseltmeyen, rakibini uyutmaya çalışan bir Beşiktaş izledik. Serdar Topraktepe'ye hak verebiliriz, rövanşı düşünüyor. "İstanbul'daki maça beraberlikle gidersem, benim için iyidir" diye belli ki plan yapmış."
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"BEŞİKTAŞ AVANTAJLI DÖNÜYOR"
Sinan Vardar/Fotomaç: "Bir de yine dikkatimi çeken ve anlam veremediğim, birkaç haftadır ortalarda bile olmayan Cenk, önümüzdeki yıl kadroda da düşünülmüyor galiba ama yine oyuna giriyor. Dakika 76'da Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta kaleci Mert, Morutan'ın sert şutunu sektirince Macheda yakın mesafeden kafayı vurdu ama kalenin üstünden dışarı gitti. Yine Beşiktaş'a Allah yardım etti. Yarı finalin ilk ayağında deplasmanda beraberlik, Beşiktaş'a kendi sahasında oynayacağı ikinci maç için avantajlı bir skor."
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"İYİ BİR SONUÇ"
Turgay Demir/Fotomaç: "Muçi-Salih, Muleka-Aboubakar değişiklikleri Beşiktaş adına son bölümde, son arayışlar için taze kan niteliğindeydiler. Neticede rakip üç net pozisyon yakalamışken deplasmanda alınan golsüz beraberlik Kupa'nın ilk maçı için iyi bir sonuç. Üstelik bunu çürük raporlu oyuncu topluluğu yapmışsa harika bile diyebiliriz. Diğerleri dua etsinler Necip ve Mert'e!.. En iyisi bu ikiliydi."
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"NEREYE KADAR?"
Fatih Doğan/Sabah: "Serdar hoca sanırım, "Boğulacaksam Al-Musrati'de boğulayım" tercihini yaptı. Cenk forvete, Muleka sol açığa geçti. İkinci yarı Beşiktaş daha iyiydi. Siyah-beyazlı oyuncuların hem kendileri için hem de Avrupa için Türkiye Kupası'nı çıkış kapısı görüp görmeyeceklerini, İstanbul'daki rövanş performansı belirleyecek."
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"0-0'DAN SIKILMADIK"
Mehmet Ayan/Habertürk: Maç bir müddet sonra iyiden iyiye 0-0’a koşuyordu. Öyle de tamamlandı. Beşiktaş final için azımsanmayacak değerde skor avantajı elde etti. Morutan’ın sakatlığı Ankaragücü için sıkıntı. İkinci yarıdaki Beşiktaş umut verdi. İlk yarıdaki Ankaragücü ise nasıl bu takım 33 maçta 37 puanla küme düşme endişesi yaşar dedirtti. Renkli bir maçta 0-0’a karşın sıkılmadık.
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"TURA EN YAKIN TAKIM BEŞİKTAŞ"
Murat Özbostan/Sabah: Mücadelenin Beşiktaş adına en dikkat çeken oyuncusu, kaleci Mert'ti. O kurtarışlar olmasa, Beşiktaş Ankara'dan üzgün ayrılırdı. Sonuç itibarıyla iki ayaklı bir maç için Beşiktaş, avantajlı bir skor elde etti. Oyun olarak vasatı aşamadı, isabetli şut bile atamadı, hiçbir üretkenliği yok. Zaman zaman iyi mücadele ederek istediğini aldı. Ankaragücü özellikle taraftarının muhteşem desteğiyle sağlı-sollu maç boyunca rakibini yıprattı. Her şeye rağmen tura yakın takım Beşiktaş…
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"BEŞİKTAŞ'IN TEK TESELLİSİ..."
Oğuzhan Genç/Habertürk: İkinci yarıda Beşiktaş, Cenk Tosun ve Masuaku değişiklikleri ile daha etkili başlasa da beklenen gol gelmedi. Ankaragücü, ilk yarıda iyi hücum ettiği gibi, ikinci yarıda da kalesini iyi savundu. Beşiktaş, ikinci yarında 6 şut girişimi yapsa da toplamda çerçeveyi 7 şutta 0 isabetle bitirdi. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmesiyle açılan yolun da böylece kolay olmadığı anlaşıldı ve final de İstanbul'a kaldı. Kritik dönemeçte hücumda etkili olamasa da gol yemeden dönmek Beşiktaş'ın tek tesellisi.
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"BEŞİKTAŞ'IN İŞİNE YARADI"
Serkan Akcan/Fanatik: "Serdar Topraktepe; Atakan ve Flips’in sağ kenar performansına çözüm üretemeyen Rasciha ile Umut Meraş’ı soyunma odasında bırakarak Muleka ve Cenk Tosun’la maça döndü. Muleka’yı sola çekip Cenk’i santrforda konumlandıran Topraktepe bu sayede oyuna denge getirmeyi kısmen başarsa da ne Ghezzal, ne Cenk, ne Muçi ne de Muleka tek bir isabetli şut çekemeden maçı bitirdi. Beşiktaş’ta Necip diğer takım arkadaşlarından yine farklı bir motivasyonla oynadı. İki ayaklı bir eşleşme olduğundan bu skor Beşiktaş’ın işine yaradı denebilir."
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"KUPAYI ANCAK PRİM GETİRİR"
Gökmen Özcan/Fanatik: Beşiktaş, Türkiye Kupası'na sadece 180 dakika uzaklıkta olsa da mevcut kadronun telkinle ya da taktikle bir şeyler başarabilmesi zor. Burada devreye, Beşiktaş Yönetimi girmeli. Kayıp ve sancılı geçen sezonun, Türkiye Kupası'yla tamamlanıp camianın yeni sezona umutla başlamasını sağlayabilmek için yönetim, özel bir prim açıklamalı. Bırakın kupa hedefini, şu anda toplanıp beraber bir kebapçıya bile gitme motivasyonu olmayan bu kadro, ancak maddiyatla ikna edilebilir. Bu formül, başarısız kadroya bir piyango gibi gözükse de büyük kaosla geçen sezonda gelen bir kupa, yönetime güç katar.
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"HIZINI KESMEYİ BAŞARDI"
Engin Kehale/Hürriyet: Serdar Topraktepe, ikinci yarıya doğru iki hamleyle başladı. Masuaku ve Cenk Tosun’un girişiyle topu rakip yarı sahada tutmaya başlayıp, savunmada da denge sağlanınca baskı kuramasa bile baskı yemeyen bir takım gördük. Kaleyi daha fazla deneyen, Muleka’nın sola geçmesiyle de rakibi kenarlardan tehdit etmeye başlayan siyah beyazlılar, Ankaragücü’nün hızını kesmeyi başardı. Yarı finalin ilk ayağının siyah beyazlılar için en büyük kazanımı, turu ikinci maça taşımayı başarmış olmak.