Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oluyor.

STAT: Eryaman

SAAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: BeIN Sports 1

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsou, Atakan, Sarlija, Pinto, Idriz, Saba, Emre, Lukasik, Endri, Börven

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Dalcı

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; aynı hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'un mağlup olmasıyla zirveye biraz daha yaklaştı. Süper Lig'deki 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 22 puan topladı.

Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen MKE Ankaragücü ise, son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

KARTAL DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakipleriyle 6 kez dış sahada karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, deplasmanda savunma yapmakta zorlandı. Ligde kalesinde 19 gol gören siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmanda kalesinde gördü.

ROSIER DÖNÜYOR

Sarı kart cezası biten Valentin Rosier bu karşılaşmada forma giyebilecek. Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gören Rosier, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamamıştı.

GÖKHAN VE LJAJIC YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic Başkent'te görev alamayacak. Her iki oyuncu, ligdeki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.

MENSAH VE VIDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, MKE Ankaragücü maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, bu karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.