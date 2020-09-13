Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi BB Erzurumspor, Ankaragücü'nü deplasmanda geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Erzurum'a galibiyeti getiren golleri Oltan Karakullukçu kaydetti.

Ankaragücü, 61. dakikada Jonathan Bolingi ile öne geçti. Oltan Karakullukçu, 75'te skoru eşitledi; 4 dakika sonra galibiyet golünü attı.

BB Erzurumspor, lige galibiyetle dönmeyi başardı.

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