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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda goller 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltı vuruşuyla Mauro Icardi'den geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 18.02.2024 - 21:30
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

        Sarı-kırmızılılarda goller 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltı vuruşuyla Mauro Icardi'den geldi.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a yükselterek tekrardan Fenerbahçe'nin 2 puan üstüne çıktı. MKE Ankaragücü ise mücadeleden puan alamadı ve 29 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

        GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ HAKEM DEVAM DEDİ

        Ankragücü - Galatasaray mücadelesinin 10. dakikasında Mertens, ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.

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        Bir müddet VAR'ı dinleyen Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.

        KOHN İLK MAÇINA ÇIKTI

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alman oyuncu Derrick Köhn, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

        Almanya İkinci Lig (Bundesliga 2) ekibi Hannover 96'dan transfer edilen Köhn, MKE Ankaragücü karşısında maça ilk 11'de başladı.

        ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARINDAN KAZIMCAN'A TEPKİ

        Galatasaray'ın ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesinin ardından Ankaragüçlü taraftarların tepkisinin odağındaki isim Kazımcan oldu. Kazımcan, topla buluştuğu sırada Ankaragücü tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.

        Kazımcan, Galatasaray'ın 3. golü bulduğu penaltı öncesi Mertens'e faul yaparak penaltıya sebebiyet verdi. Ankaragücü taraftarları penaltının ardından Kazımcan Karataş'ı ıslıklayarak, yuhalayarak protesto etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte müsait durumdaki Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunda, üst direğe de çarpan top kale çizgisini geçti: 0-1.

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        15. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla altıpasta buluşan Sanchez'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

        28. dakikada Cephas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Muslera direk dibinde meşin yuvarlağı omzuyla son anda kornere çeldi.

        30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

        38. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin hızlı gelişen atağında, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasında topla buluşan Mertens'e müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-3.

        İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        49. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası civarından Nelsson'un kafa vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kontrol etti.

        51. dakikada Morutan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, kaleci Muslera ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        64. dakikada Tete'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

        76. dakikada Oliveira'nın 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top üst direğe çarptı. Sarı-lacivertli defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

        Galatasaray, mücadeleyi 3-0 kazandı.

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