Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda goller 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltı vuruşuyla Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a yükselterek tekrardan Fenerbahçe'nin 2 puan üstüne çıktı. MKE Ankaragücü ise mücadeleden puan alamadı ve 29 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.