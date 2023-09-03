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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU - Fenerbahçe Haberleri

        Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde gol 60. dakikada Osayi-Samuel'den geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:15
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        Konferans Ligi'nde Twente'yi eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

        Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de gol 60. dakikada Osayi-Samuel'den geldi.

        Ayrıca İsmail Yüksek 84. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

        Fenerbahçe ligde puanını 9'a çıkarırken, Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Sivasspor'a konuk olacak.

        CRESPO TEKRAR MAÇ KADROSUNDA

        Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, ligde ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

        Avrupa'daki Twente maçlarında UEFA listesine yazılmadığı için kadroya alınmayan Crespo, ligdeki Gaziantep FK ve Yılport Samsunspor karşılaşmalarında da kadroya dahil edilmemişti.

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        Crespo, MKE Ankaragücü maçında yedekler arasında yer aldı.

        ANKARA'DA İLK MAÇ

        MKE Ankaragücü, bu sezon Ankara'daki ilk maçına çıktı.

        Eryaman Stadı'nın hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan MKE Ankaragücü, taraftarıyla buluştu.

        Eryaman Stadı'nın zemininin hazır hale getirilmesiyle MKE Ankaragücü, Ankara'daki ilk maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

        Ankara'da gün boyu devam eden yağmur, maç saatinde kesildi. Eryaman Stadı'nın zemini de maçtan 2 saat önceye kadar yağmurdan brandayla korundu.

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