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Ankara’da ve Malatya'daki silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Yılın son günü Ankara ve Malatya'ya yaşanan silahlı kavgalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ankara'nın Mamak ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı Malatya meydana gelen silahlı kavgada ise 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı

Giriş: 31.12.2022 - 22:23 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara’da ve Malatya'daki silahlı kavgada 5 kişi can verdi 1 kişi yaralandı
İHA

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre edinilen ilk bilgilere göre, Mamak ilçesinde İmam Alim Sultan Caddesi’nde bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

FOTO: İHA
FOTO: İHA

MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ


AA'nın haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesindeki Küçük Sanayi Sitesinde Ahmet Şahin, Kemal Aksüt ile M.T.arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü...

Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.T. ile A.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ile A.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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