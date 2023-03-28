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Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL

6 Şubat’ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen depremin ardından göç devam ederken, artan talep sebebiyle çevre illerdeki gayrimenkul piyasası hareketlendi. Bu illerden biri de Ankara oldu. Ankara’da şubat ayında kiralık konut stoku yüzde 31 düştü, satılık konut stoku yüzde 23 artış gösterdi. Ankara’da şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 artış gösterdi

Giriş: 28.03.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL
HABERTURK.COM

Endeksa, Ankara gayrimenkul piyasasını inceledi. Deprem felaketinin ardından en fazla göç alan illerin başında gelen Ankara’da Şubat ayında kiralık konut stoku yüzde 31 düşerken, satılık konut stoku yüzde 23 artış gösterdi. Ankara’da Şubat ayında konut kiraları yüzde 6,1, satılık konut fiyatları ise yüzde 6,39 artış gösterdi. Ankara’da ortalama kira 7 bin 589 TL, konutların ortalama satış fiyatı ise 1 milyon 646 bin 190 TL. Ankara’da konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçeler ise Sincan, Pursaklar ve Şereflikoçhisar oldu.

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