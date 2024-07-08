Ankara Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2024: Hangi üniversite kaç öğretim üyesi alacak, şartları neler?

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖRĞETİM ÜYESİ ALIMI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

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İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI

Öğretim Görevlisi Genel ve Özel Şartlar

-Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.

-Başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

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