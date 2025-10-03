Şahin, siber suçların bugünün önemli bir sorunu olduğunu ve gittikçe arttığını ifade ederek, şunları söyledi: "Burada da vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz ama biz de emniyet ve jandarmamızla bu alanda çok ciddi mücadele yapıyoruz. Bu manada 2 bin 802 hesapta suç unsuru tespit edilmiş ve yine özellikle yasa dışı bahis, kumar ve bilişim alanında da 14 ayrı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 74 kişi gözaltına alınmış ve 20'si tutuklanmıştır."

Eylül ayı içinde organize suç örgütlerine yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, bu operasyonlarda 18 kişinin gözaltına alındığını, 11'inin tutuklandığını, 4 organize suç örgütü ve çetenin çökertildiğini bildirdi.