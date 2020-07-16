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Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde antrenör, sporcu ve velilere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kondisyoner ve 1 antrenörün sonucunun pozitif çıktığını duyurdu

16.07.2020 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Tenis Kulübü
AA

Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü Ankara Tenis Kulübü'nde görevli bir kondisyonerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testler sonucunda, iki koronavirüs vakasının daha tespit edildiği bildirildi.

Kulüpte dezenfeksiyon işlemleri başlatılırken, kulüpte antrenmanları devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcu programlarının iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli bilginin TOHM Koordinatörlüğü'ne verilerek, TOHM sporcularının antrenmanlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki kortlarda devam ettiği kaydedildi.

ANTRENMANLAR İPTAL EDİLDİ

Ankara Tenis Kulübünde 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından gerekli tedavi süreciyle ilgili önlemlerin alındığı bildirildi.

Ankara Tenis Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Alınan tüm önlemlere rağmen, 14 Temmuz gecesi boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 1 kondisyonerimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine kondisyonerimizin yakın temasta olduğu bilinen antrenörlerimize test yaptırılmış, velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak veli ve sporcularımızın Kovid-19 testi yaptırmaları konusunda yönlendirilmişlerdir. 15 Temmuz tarihinde yapılan testler sonucunda kondisyonerimizin çok yakın temasta olduğu 1 kondisyoner ve 1 tenis antrenörümüzün de testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Konu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a bildirilmiş ve kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Kovid-19 testi yaptırılmıştır."

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