Ankara'nın filmleri belli oldu
Ankara Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Film', 'Belgesel Film' ve 'Kısa Film' dallarında yarışacak filmleri belirlendi
32'nci Ankara Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Film', 'Belgesel Film' ve 'Kısa Film' dallarında yarışacak filmler açıklandı. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 4 - 12 Kasım'da Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda düzenlenecek.
Akademisyenler Fulten Larlar ile İclal Can Gürbüz ve DünyaKİV Başkanı İrfan Demirkol'dan oluşan ön seçici kurul, Ulusal Uzun Film Yarışması'na başvuran 55 film arasından yarışacak 10 filmi belirledi.
* Anadolu Leoparı
* Çatlak
* Gölgeler İçinde
* İki Şafak Arasında
* Koridor
* Lacivert Gece
* Okul Tıraşı
* Sabırsızlık Zamanı
* Sardunya
* Sen Ben Lenin
50 bin TL'lik 'En İyi Film' ve 20 bin TL'lik 'Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film' ödüllerinin de arasında yer aldığı 12 kategorideki ödülleri kimlerin alacağına Andreas Treske, Meral Efe Yurtseven, Selen Uçer, Seren Yüce ve Vecdi Sayar'dan oluşan ana jüri karar verecek.
Ulusal Kısa Film Yarışması'na başvuran 301 film, akademisyen Gizem Akgülgil, yazar ve yönetmen Gülden Treske ile Festivalin Onursal Başkanı Oğuz Onaran'dan oluşan ön seçici kurul tarafından değerlendirildi. Jürisinin Alican Yücesoy, Banu Sıvacı Müfit Can Saçıntı'dan oluşan, 10 bin lira değerindeki 'En İyi Kısa Film' ödülü için yarışacak olan filmler şunlar;
* Aynı Gecenin Laciverti
* Belki Bir Gün Gideriz
* Binbir Gece
* Fehmi Öztürk
* Bir Annenin Sonatı
* Buz İçin Çığlık
* Güzel Havalar
* Hasat
* Hemnefes
* İnşaattaki
* Konsensüs
* Med Cezir Tango
* Plastik Rüya
* Stiletto
* Teslimat
* Yara
Enver Özüstün, Hacer Yıldız ve Önder Özdem'den oluşan ön seçici kurul, 'Ulusal Belgesel Film Yarışması'na başvuran 103 filmden 11'ini seçti.
* Araya Korona Girmeseydi
* Baba Ne Oldu?
* Bekleyiş
* Doğu'nun Işığı
* Habitus of Self 'Alçak Sesle'
* Haymatlos
* Merhaba Canım
* Muhtaç
* Sıcak Yatak
* Tipi
* Yaramaz Çocuklar
Güliz Sağlam, Mustafa Ünlü ve Özgür Yaren'den oluşan ana jüri, 20 bin lira değerindeki 'En İyi Belgesel' ödülünün sahibini belirleyecek.
Yarışmaların ödülleri 12 Kasım'da düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.
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