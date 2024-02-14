REKLAM advertisement1

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği onaylamasının ardından ABD kongresi, F-16 satışını onayladı. Bu durum “ABD ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa mı açılıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli "ABD ve Türkiye ilişkileri", Gazze'ye insani yardım" konularında açıklamalarda bulundu. F-16 satışının onaylanmasını olumlu bulduklarını belirten Keçeli, Ankara’nın ABD’den terörle mücadele konusundaki beklentilerini de sıraladı.

"PKK İLE İLİŞKİNİN SONLANDIRILMASINI İSTİYORUZ" Keçeli, “Bizim ABD’den beklentimiz açık. Biz ABD’nin PKK’nın Suriye’deki uzantılarıyla ilişkilerini tamamen sonlandırmasını istiyoruz. Diğer bir konu da ABD’nin FETÖ ile beklentilerimizi ciddiye alıp bu konuda adım atması. Bir ülkeyle müttefik olduğunuzu söyleyip o ülkenin güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüne destek veremezsiniz.” ifadelerini kullandı. REKLAM

GAZZE’YE İNSANİ YARDIMLAR Keçeli, Gazze’ye insani yardımlar ve Gazze’den tahliyelere ilişkin de rakamları paylaştı. Keçeli “Şu ana kadar Gazze’ye 34 bin ton insani yardım söz konusu oldu. 7400 ton yardım ve 32 ambulans mısıra oradan El Ariş ve Gazze’ye sevk edildi. 1359 vatandaşımızı KKTC vatandaşı ve yakınlarını tahliye ettik. Tahliye işlemlerini takip ettiğimiz 1097 kişi var yerel makamlarla koordine halinde önce Mısır’a sonra Türkiye’ye gelmeleri için çalışıyoruz.” dedi.

"SÜLEYMANİYE'YE GEREKLİ UYARILARI YAPTIK" Keçeli, Irak’ın Süleymaniye kentinde KYB’nin PKK’ya verdiği desteğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süleymaniye'ye gerekli uyarıları yaptıklarını belirten Keçeli, “Bizim için terörle mücadele bir numaralı gündem. Irak Anayasası’nda kendi topraklarını terör örgütlerine kullandırmayacağına dair bir madde içeriyor tüm taraflardan beklentimiz anayasanın gereğinin yapılmasıdır.” diye konuştu.