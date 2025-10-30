Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ankara - Niğde kaç kilometre? Ankara - Niğde arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ankara - Niğde kaç kilometre? Ankara - Niğde arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanındaki en iddialı projelerinden biri olan "akıllı otoyol", başkent Ankara ile tarihi Niğde arasındaki mesafeyi sadece kilometre olarak değil, zaman ve konfor algısı olarak da yeniden tanımladı. Bir zamanlar İç Anadolu'nun bozkırlarında yarım günlük bir yolculuk anlamına gelen bu rota, modern mühendisliğin bir zaferi sayesinde artık adeta bir "sabah kahvesi" mesafesine indi. Peki, teknoloji ve asfaltın yeniden tanımladığı bu güzergah, kilometre ve zaman olarak gerçekte ne kadar kısaldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 12:08 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara - Niğde kaç kilometre?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'dan, Kapadokya'nın güney kapısı Niğde'ye ve oradan Akdeniz'e uzanan koridor, Türkiye'nin en stratejik kuzey-güney arterlerinden biridir. Bu güzergah, yakın zamana kadar şehir merkezlerinden geçen, yorucu ve uzun bir devlet yolu yolculuğu anlamına geliyordu. Ancak, 2020 yılında hizmete giren Ankara-Niğde Otoyolu, bu yolculuğun sadece süresini değil, tanımını ve konforunu da baştan sona değiştirdi. Artık bu iki şehir arasındaki seyahat, bir varış noktasından çok, akıllı bir otoyolun sunduğu kesintisiz ve güvenli bir sürüş deneyimine dönüştü. İşte detaylar…

        ANKARA - NİĞDE KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Ankara ile Niğde arasındaki mesafe, kullanılan güzergaha göre farklılık göstermekle birlikte, günümüzde en çok tercih edilen ve en hızlı rota olan Ankara-Niğde Otoyolu (O-21) üzerinden yapılan ölçüm esastır. Ankara şehir merkezinden (Kızılay) Niğde şehir merkezine olan toplam karayolu mesafesi yaklaşık olarak 330 kilometredir.

        REKLAM

        Bu mesafe, eski devlet yoluna göre kilometre olarak çok büyük bir fark yaratmasa da, yolun standartları ve geçtiği yerler açısından devrim niteliğinde bir değişiklik sunar. Dolayısıyla, Ankara - Niğde kaç kilometre sorusunun yanıtı, hangi yolu tercih ettiğinize göre değil, artık modern ve hızlı bir otoyolun standartlarına göre verilmektedir. Planlama yaparken, Ankara - Niğde kaç km sorusunu 330 km olarak baz alıp, bu mesafenin ne kadar kısa sürede aşılabileceğine odaklanmak daha doğru olacaktır.

        ANKARA - NİĞDE ARASI MESAFE NE KADAR? (YENİ OTOYOL GÜZERGAHI)

        Özel araçla seyahat edenler için Ankara - Niğde arası mesafe ne kadar sorusu, Türkiye'nin ilk "akıllı otoyolu" olan O-21 üzerindeki yolculuk deneyimini de içerir. Ankara'dan yola çıktıktan sonra, Ankara Çevre Otoyolu (O-20) üzerinden doğrudan Ankara-Niğde Otoyolu'na (O-21) bağlanılır. Bu noktadan itibaren, yolculuk son derece konforlu bir hal alır. Otoyol, Şereflikoçhisar ve Aksaray gibi şehir merkezlerinin trafiğine hiç girmeden, kesintisiz bir şekilde Niğde'ye kadar devam eder. Yaklaşık 330 kilometrelik bu güzergahın tamamı otoyol standartlarında olup, yüksek hız limitleri ve modern altyapısıyla dikkat çeker.

        ANKARA - NİĞDE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Ankara - Niğde ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılmasıyla birlikte tüm ulaşım modları için yeniden yazılmıştır.

        • Özel Araçla (Akıllı Otoyol Üzerinden): Bu, iki şehir arasındaki en hızlı ve en konforlu seçenektir. Otoyolun sunduğu 130-140 km/s hız limitleri sayesinde, 330 kilometrelik mesafe, trafik olmadan ve mola vermeden yaklaşık 2 saat 30 dakika gibi bir sürede kat edilebilmektedir. Ortalama bir sürüş ve kısa bir mola ile yolculuk 3 saati bulmamaktadır.
        • Özel Araçla (Eski Devlet Yolu Üzerinden): Otoyolu kullanmak istemeyenler için alternatif olan eski devlet yolu (D750), Gölbaşı, Şereflikoçhisar ve Aksaray üzerinden Niğde'ye ulaşır. Bu güzergah, şehir merkezi trafikleri ve daha düşük hız limitleri nedeniyle yaklaşık 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında sürmektedir. Bu karşılaştırma, yeni otoyolun yaklaşık 2 saatlik bir zaman tasarrufu sağladığını açıkça göstermektedir.
        • Otobüsle: Ankara (AŞTİ) ile Niğde Otogarı arasında düzenli olarak sefer yapan otobüs firmaları da artık yeni otoyolu kullanmaktadır. Bu sayede otobüsle yolculuk süresi de önemli ölçüde kısalmış ve mola dahil ortalama 3 saat 30 dakika ile 4 saat arasına inmiştir.
        • Tren ve Uçakla (Dolaylı Yollar): Şu an için Ankara ile Niğde arasında doğrudan bir Yüksek Hızlı Tren (YHT) veya direkt uçuş hattı bulunmamaktadır. Niğde'ye en yakın havalimanı Kayseri'dedir. Uçakla Ankara'dan Kayseri'ye gidip oradan karayoluyla Niğde'ye geçmek, toplamda otoyol ile araba yolculuğundan çok daha uzun süreceği için pratik bir seçenek değildir. Benzer şekilde, trenle ulaşım da aktarmalı ve yavaş olduğu için tercih edilmemektedir. Dolayısıyla, Ankara-Niğde arası ulaşımda karayolu mutlak bir hakimiyete sahiptir.

        ANKARA-NİĞDE OTOYOLU (O-21)

        Ankara-Niğde yolculuğunu bu kadar değiştiren otoyol, sadece bir asfalt şeridi değildir. Türkiye'nin ilk "akıllı otoyolu" olarak hizmete giren bu proje, bir dizi teknolojik yeniliği bünyesinde barındırır:

        • Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS): Otoyol, 1.3 milyon metrelik fiber optik ağ, yüzlerce kamera, sensör ve değişken mesaj işaretleri ile donatılmıştır. Bu sistem, otoyol boyunca meydana gelen herhangi bir kaza, trafik sıkışıklığı, buzlanma veya sis gibi olayı anında tespit ederek, sürücüleri dijital ekranlar aracılığıyla uyarır ve gerekirse hız limitlerini dinamik olarak ayarlar.
        • Güvenlik ve Konfor: Bu teknoloji, sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkarır ve yolculuğu daha öngörülebilir hale getirir. Kesintisiz yapısı, yorucu şehir içi trafiklerinden kurtararak konforlu bir seyahat deneyimi sunar.
        • Stratejik Önem: Bu otoyol, Edirne'den başlayıp Şanlıurfa'ya kadar uzanan Trans-Avrupa Otoyolu (TEM) projesinin eksik olan en önemli halkasını tamamlamıştır. Ankara'yı doğrudan Akdeniz limanlarına ve güney sınır kapılarına bağlayan kesintisiz bir otoyol ağı oluşturmuştur.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Habertürk Anasayfa