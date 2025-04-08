Ankara Müzik Festivali'nden flamenko rüzgarı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4 Nisan Cuma akşamı Vakfın kurucularından Cenap And anısına düzenlenen açılış konseri ile başladı. Festival süresince müzikle dolu bir ay yaşayacak olan Başkent Ankara’da müzikseverler, dünyaca ünlü birçok sanatçının yanı sıra İspanya’nın uluslararası üne sahip “Los Vivancos” topluluğu ile de buluşacak.

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Şimdiye kadar 60’dan fazla ülkede 300’den fazla şehir ve 2 binin üzerinde performansla 3 milyonun üzerinde seyirciyle buluşan Los Vivancos Topluluğu, müzikseverlere, müzik ve dansın bir arada sunulduğu sıra dışı bir flamenko gecesi yaşatacak. Topluluk; efsane dansçısı Aaron Vivancos'un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzasını taşıyan ilk gösterisi "Woman”ı sergileyecek.

Aaron Vivancos'un kardeşi ve Los Vivancos üyelerinden Elias Vivancos ile birlikte yarattığı dansın ve özellikle yenilikçi flamenkonun eşsiz bir birleşimi olarak tanımlanan gösterisi olan “Woman”, binlerce kadının hayatları boyunca yaşadıkları gerçek durumların bir yansımasını sunuyor. Bunun yanında kadınların şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut, neşe gibi değişmez değerlerini ayrıca vurguluyor.

Ankara’ya ilk kez gelecek olan topluluğun, İspanya ve Meksika’dan sonra, Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde müzikseverlerin beğenisine sunulacak “Woman” gösterisi, Barcelona'da üç hafta kapalı gişe sergilendi. Müzikleri Aarón Vivancos ve Gonzalo Garcia’a ait Woman’ın sanat yönetmenliğini Aarón Vivancos & Elías Vivancos yapıyor. Özgün fikir ve içerikle sahnelenen gösterinin kostümleri Alvarno; dijital görsel ve grafikleri Miguel San Juan, Alberto Valle, David Fernández ve Manuel Vázquez tarafından hazırlandı. Işıkta Jorge Elbal, teknik ekipte ise Jorge Manuel Elbal Gómez ve José luis García Barbera yer alıyor. 11 Nisan Cuma akşamı saat 20.00 MEB Şura Salonu’nda sahne alacak Woman by Aaron Vivancos’un dansçıları ise; Andrea Mora, Candela Molina, Mariana Garcia, Ana Isabel Martin, Alicia Gavilán, Sandra Garcia, Nuria Rudilla ve Aaron Vivancos.