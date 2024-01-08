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Ankara metrosu çalışma saatleri 2024, hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında, işe gidiş ve işten dönüş yapan insanların tercih etmesi ile günün belirli saatlerinde maksimum yoğunluğuna ulaşır. Pek çok vatandaş ise yola çıkmadan önce Ankara metro çalışma saatleri hakkında bilgi almak ve zamanını en verimli şekilde değerlendirmek istemektedir. Peki, Metro Ankara seferleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Metro Ankara son sefer saatinden gece açık olan metro hatlarına kadar tüm bilgileri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ankara Metrosu Çalışma Saatleri 2024

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi belirli saatlerde olup, hafta sonu ise saat aralıkları değişmektedir. Metro hattı saatleri, bayram ve özel günlerde de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle belli dönemlerde vatandaşlar tarafından “Metro Ankara seferleri kaçta bitiyor ve kaçta başlıyor?” gibi sorular internet üzerinden aranmaktadır. Ankara metrosunun ana hattı Sincan – Çayyolu metro hattıdır. Bu hat üzerinde toplam 34 adet istasyon bulunur. Başlangıç durağı ile bitiş durağı arasında ise yaklaşık 75 dakikalık bir zaman dilimi vardır. Metronun duraklara geliş süresi 2-3 dakikada birdir. Yoğunluk arttıkça 8-9 dakikayı bulmaktadır. Metro çalışma saatlerini gideceğiniz istikamet doğrultusunda öğrenebilir, zamanınızı en verimli şekilde değerlendirerek, yolcuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşte Ankara metrosu çalışma saatleri…

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Metro Ankara Seferleri Kaçta Başlıyor?

“Metro Ankara seferleri kaçta başlıyor?” sorusu istikamet yönüne göre değişiklik gösterse de arada sadece birkaç dakika bulunmaktadır. Genel olarak Ankara metrosu çalışma saatleri 2024 şöyledir:

Sincan (Törekent İstasyonu) 06.00’da sefere başlar, 00.10’da son sefer yapılır.

Çayyolu (Koru İstasyonu) 06.00’da sefer başlar, 00.35’te son sefer yapılır.

Keçiören (Şehitler İstasyonu) 06.00’da sefer başlar, 00.50’de son sefer yapılır.

AKM’den ilk sefer 06.00, son sefer ise 01.15’tir.

Ankaray hattı üzerini kullanacak olanlar ise AŞTİ’den 06.00 itibarıyla metro hattını kullanabilir, son sefer ise 00.50’dir.

Dikimevi hattını kullanacak olanlar 06.00 / 00.55 saatleri arasında metroda yolculuk yapabilir.

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saat aralıklarında gerçekleşir. Yoğun günlerde ise metro, birkaç dakika gecikebilir. Metro hattını hangi gün kullanmayı düşünüyorsanız Ankara metrosunun resmî internet sitesinden güncel saatleri öğrenebilirsiniz.

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Metro Ankara Son Sefer Saati

Metro Ankara son sefer saati, kullanacağınız istasyona göre değişiklik göstermektedir. Açılış saati 06.00 olup, kapanış saati 01.00 olarak belirlenmiştir. 01.00 / 06.00 arasında metro hattı çalışmamaktadır.

Ankara’da Gece Açık Olan Metro Hatları

Ankara’da gece açık olan metro hatları bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra pek çok vatandaş “Ankara’da metro cuma, cumartesi ve pazar günü kaça kadar çalışıyor?” sorusunu merak etmektedir. Ankara metrosu hem hafta içi hem de hafta sonu 06.00 / 01.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bayram ve resmî tatil gibi özel günlerde ise metro çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilir.

Ankara metrosu çalışma saatleri 2024, hafta içi ve hafta sonu belirli saat aralıklarında, işe gidiş ve işten dönüş yapan insanların tercih etmesi ile günün belirli saatlerinde maksimum yoğunluğuna ulaşır. Pek çok vatandaş ise yola çıkmadan önce Ankara metro çalışma saatleri hakkında bilgi almak ve zamanını en verimli şekilde değerlendirmek istemektedir. Peki, Metro Ankara seferleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Metro Ankara son sefer saatinden gece açık olan metro hatlarına kadar tüm bilgileri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

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Ankara Metrosu Çalışma Saatleri 2023

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi belirli saatlerde olup, hafta sonu ise saat aralıkları değişmektedir. Metro hattı saatleri, bayram ve özel günlerde de değişiklik göstermektedir. Bu nedenle belli dönemlerde vatandaşlar tarafından “Metro Ankara seferleri kaçta bitiyor ve kaçta başlıyor?” gibi sorular internet üzerinden aranmaktadır. Ankara metrosunun ana hattı Sincan – Çayyolu metro hattıdır. Bu hat üzerinde toplam 34 adet istasyon bulunur. Başlangıç durağı ile bitiş durağı arasında ise yaklaşık 75 dakikalık bir zaman dilimi vardır. Metronun duraklara geliş süresi 2-3 dakikada birdir. Yoğunluk arttıkça 8-9 dakikayı bulmaktadır. Metro çalışma saatlerini gideceğiniz istikamet doğrultusunda öğrenebilir, zamanınızı en verimli şekilde değerlendirerek, yolcuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İşte Ankara metrosu çalışma saatleri…

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Metro Ankara Seferleri Kaçta Başlıyor?

"Metro Ankara seferleri kaçta başlıyor?" sorusu istikamet yönüne göre değişiklik gösterse de arada sadece birkaç dakika bulunmaktadır. Genel olarak Ankara metrosu çalışma saatleri 2024 şöyledir:

Sincan (Törekent İstasyonu) 06.00’da sefere başlar, 00.10’da son sefer yapılır.

Çayyolu (Koru İstasyonu) 06.00’da sefer başlar, 00.35’te son sefer yapılır.

Keçiören (Şehitler İstasyonu) 06.00’da sefer başlar, 00.50’de son sefer yapılır.

AKM’den ilk sefer 06.00, son sefer ise 01.15’tir.

Ankaray hattı üzerini kullanacak olanlar ise AŞTİ’den 06.00 itibarıyla metro hattını kullanabilir, son sefer ise 00.50’dir.

Dikimevi hattını kullanacak olanlar 06.00 / 00.55 saatleri arasında metroda yolculuk yapabilir.

Metro hatları çalışma saatleri, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı saat aralıklarında gerçekleşir. Yoğun günlerde ise metro, birkaç dakika gecikebilir. Metro hattını hangi gün kullanmayı düşünüyorsanız Ankara metrosunun resmî internet sitesinden güncel saatleri öğrenebilirsiniz.

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Metro Ankara Son Sefer Saati

Metro Ankara son sefer saati, kullanacağınız istasyona göre değişiklik göstermektedir. Açılış saati 06.00 olup, kapanış saati 01.00 olarak belirlenmiştir. 01.00 / 06.00 arasında metro hattı çalışmamaktadır.

Ankara’da Gece Açık Olan Metro Hatları

Ankara’da gece açık olan metro hatları bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra pek çok vatandaş “Ankara’da metro cuma, cumartesi ve pazar günü kaça kadar çalışıyor?” sorusunu merak etmektedir. Ankara metrosu hem hafta içi hem de hafta sonu 06.00 / 01.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bayram ve resmî tatil gibi özel günlerde ise metro çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilir.

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