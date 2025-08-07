Ankara Keçiörengücü'nden kanat takviyesi: Joseph Ofori
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 07.08.2025 - 12:31 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:31
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Joseph Ofori ile anlaşmaya varmıştır. Joseph'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ