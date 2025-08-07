Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü'nden kanat takviyesi: Joseph Ofori - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü'nden kanat takviyesi: Joseph Ofori

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 12:31 Güncelleme: 07.08.2025 - 12:31
        Keçiörengücü'ne Ganalı kanat!
        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.

        Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Joseph Ofori ile anlaşmaya varmıştır. Joseph'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

