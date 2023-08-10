Ankara Keçiörengücü, Ariyibi ile sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Gboly Ariyibi'yi transfer etti.
Giriş: 10.08.2023 - 20:34
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Gboly Ariyibi ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ariyibi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Ariyibi, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıktı.