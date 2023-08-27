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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü 1 - Adanaspor: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü 1 - Adanaspor: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:33 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:33
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        Keçiörengücü tek attı!
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        Stat: Aktepe

        Hakemler: Yunus Dursun, Özcan Sultanoğlu, Göktuğ Hazar Erel

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Erkam Reşmen, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Orhan Nahırcı (Dk. 59 Şahverdi Çetin), Erkam Develi, Innocent (Dk. 58 Mayi), Mara (Dk. 69 Caner Aktaş), Bardhi, Melih İnan (Dk. 69 Camara)

        Adanaspor: Arda Akbulut, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. Hüseyin Yıldırım), Hakkı Türker (Dk. 46 Diakite), Kubilay Aktaş, Ayuk (Dk. 76 Yepie), Tetteh (Dk.62 Champness), Dabo, Metehan Altunbaş

        Gol: Dk. 90+5 Şahverdi Çetin

        Sarı kartlar: Dk. 49 Orhan Nahırcı, Dk. 67 Erkam Reşmen, Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 35 Ferhat Katipoğlu, Dk. 48 Evren Korkmaz, Dk. 49 Fatih Kuruçuk, Dk. 86 Feyzi Yıldırım (Adanaspor)

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