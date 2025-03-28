Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara’da Tarihi Tren Garı’nda gazetecilerle iftarda bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, 2027 yılı ortasında Bilecik Tünelleri bitince Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin yüksek hızlı trenle 3.5 saate düşeceğini söyledi.

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Bakan Uraloğlu, 10 yıl içinde hayata geçirmeyi planladıkları saatte 350 km hızla giden süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arasının 80 dakikada kat edileceğini ifade etti.

Tarihi Tren Garı’ndaki iftar buluşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, demiryolu hattı hedefleri, Süper Hızlı Tren Projesi, 5G yatırımları, yeni havalimanı projeleri, Atatürk Havalimanı’nın geleceği, sosyal medya şirketlerinin algoritma değişikliği, Suriye yönetimi ile işbirliği gibi başlıklarda önemli değerlendirmeler yaptı.

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Bakan Uraloğlu’nun değerlendirmeleri şunlar:

SURİYE İLE İŞBİRLİĞİ

Demiryolu, havayolu, karayolu, denizcilik gibi ulaştırma alanlarında iletişim halindeyiz. Demiryolunda, tahrif edilmiş bir hat var; bu hattı onarıp Şam’a kadar uzatmak niyetindeyiz. Havayolunda Suriyeli pilotlar ancak görerek uçabiliyorlar. ASELSAN’ın ürettiği gece uçuşunu da mümkün kılan sistemler var. Haziran ayında burada uluslararası standartlara uygun uçuşlar başlar. Aselsan’ın ürettiği bütün uçuş sistemlerini oraya kuracağız. 20-25 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Şam-İstanbul uçuşlarıyla Suriye’yi bütün dünyaya bağlamış olacağız. Denizcilik alanında, oradaki önemli limanlardan birini bir Türk işletmecinin işletmesi noktasında çabamız var. İnterneti Güney Kıbrıs’tan alıyorlar. Onu biz verelim istiyoruz. Karayolları ile ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. Şam hattında bir viyadük savaşta hasar gördü. Buranın onarımı söz konusu. Her şeye rağmen işleyen bir karayolu alt yapısı var.Suriye’nin yönetimsel olarak sıkıntıları var. Suriye’de biraz daha kurumsallaşma ve devlet teşekkülü oluşturma konusunda bir gündemimiz var.

REKLAM DEMİRYOLU PROJELERİ Şu anda ülkemizin 13 bin 919 km demiryolu hattı var. İnşası devam eden 6 bin km ile birlikte hattımızı 17 bin 500 km’ye çıkaracağız. Hedefimiz 28 bin 500 km’ye ulaşmak. Kuzey Demiryolu Projesi’ni bitirmiştik. Diğer hatlar için Dünya Bankası 1 milyar dolardan başlayan kredi verecek. Şu an için yüzde 70-80’i kredi, yüzde 20 de öz kaynakla projemizi yürüteceğiz. Dünya Bankası 2.5 milyar doları onayladı; “kalanı da verebiliriz” diyorlar. Önümüzdeki aylarda ihalesini yapacağız. SOSYAL MEDYA İÇİN YASAL DÜZENLEME Roblox’u biz kapatmadık. Zararlı içeriklerin çıkarılması konusunda mahkeme kararına uyup kaldırırlarsa biz de erişim engelini kaldırmış olacağız. Google, zaman zaman algoritma değişikliği yaparak, kimin ne kadar görüneceği, reklam içeriklerinde değişikliğe gidiyor. Kriterler konusunda yeterince şeffaflık olmayınca gerekli cezalandırmalar yapıldı. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Hafta sonu dijital mecralarla ilgili görüşmeler yaptık. Kültür Turizm Bakanımızla da görüştük. Bu meseleyle ilgili bir kanuni düzenleme olacak gibi. Meclis’teki siber güvenlik yasasına yetişmez. Amacımız, bu ağların elde ettiği reklam gelirlerinin bir bölümünün Türkiye’de bu yayınları yapanlarla paylaşılması. Kanada’da oldu; Türkiye’de de olsun istiyoruz. Bu sadece Google için değil, YouTube için de geçerli. Google’dan şu anda yüzde 7.5 dijital vergi alıyoruz. ABD, “alamazsın” diyor. Kim baskın olursa onun kuralları geçerli. Bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmak için biraz zamana ihtiyacımız var.

REKLAM HIZLI TRENDE BİLET BULAMAMA Yüksek Hızlı Trende Sivas’tan İstanbul’a kadar 2 bin 250 km’lik hattımız var. Şu anda 30 tren setimiz faaliyette ancak yeterli değil. İlk etapta 12 yeni set alıp hizmete sokacağız. Bunun siparişini geçmeye hazırlanıyoruz. 12 setin devreye girmesiyle yoğunluğu biraz daha rahatlatmış olacağız. 3.5 SAATTE ANKARA-İSTANBUL Bilecik Tünelleri bitince Ankara-İstanbul seyahat süresi 3.5 saate düşecek. 350 kilometre hız yapan yolculuk süresini 80 dakikaya düşürecek Süper Hızlı Tren Projesi üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalar sırasında Bilecik Tünelleri’nde TBM adı verilen bir delme makinesi gömüldü kaldı. Tünellerden biri önümüzdeki sene, diğeri 2027’de bitecek. 2027 ortasında Ankara-İstanbul’u 3.5 saate düşürmüş olacağız. Süpür Hızlı Tren Projesi’ni dillendirdiğimizde 3-4 firma projeye talip oldu. Projenin değeri 5 milyar doların üzerinde. 10 yılda bitirilmesi planlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Fransa gibi ülkelerin firmaların yapım/finansman konusunda projeye talipler. 225 KM’LİK YERLİ TREN PROTOTİPİ HAZIR TÜRASAŞ’ın ürettiği 160 km hıza ulaşabilen yerli tren setlerinden 4 adedini Kocaeli-Adapazarı için devreye almıştık. Önümüzdeki sene 8 set daha alacağız. Önümüzdeki yıl 225 km hıza ulaşabilen trenler için deneme sürüşlerine başlayacağız. 225 km’lik setlerin prototipi hazır; 2027’de seri üretimine başlayacağız. TÜRASAŞ dışında yerli üretim yapan özel sektör firmaları da var.

REKLAM İLETİŞİM HATLARINA DEPREM ÖNLEMİ Depremde baz istasyonların büyük kısmı binaların üzerindeydi. Bunlarla ilgili başlattığımız soruşturmalar var. Enerji Bakanlığı, bunlarla ilgili mücbir durumdur dedi. Bu depremden ciddi dersler çıkardık. İstanbul’da baz istasyon kuleleri dikmeye başladık. Acil durum anında 3 GSM operatörünün kapasitelerinin yüzde 25’ine kadarını diğerlerine kullandırmasını istiyoruz. Uydu destekli sistemler kurulması için çalışıyoruz. İSTANBUL METROSU İstanbul’da 360 km metro hattı hizmet veriyor. Ağırlıklı olarak İstanbul’un traifiğini yüzeyden çözme imkânımız yok. Toplamda 1004 km metro hattına ihtiyaç var. Mevcut hatları da gözettiğinde ilave olarak 500-600 km hatta daha ihtiyaç duyuyoruz. Bunların kesinlikle tez elden gündeme alınması lazım. Yolların ulusal ve uluslararası bağlantıları Bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda. Sadece şehir içindeki hatlar, belediye yetkisi ve sorumluluğundadır. Ancak ilgili belediye bakanlıktan yardım isterse/talep ederse ve Cumhurbaşkanı bunu onaylarsa biz devreye girebiliyoruz. Aksi durumda yetkimiz yok. ANKARA’NIN TRAFİĞİ Esenboğa Metro Hattı’nın sorumluluğu bizim Bakanlığımızda. 2017’de belediyeden almışız bunu. Proje de hazır. 28 km’lik hattan oluşan 50 milyar TL’lik proje. Bunu çalışıyoruz. Ankara’da çevre yolu büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Elbette buraya bakanlık olarak el atılabilir ama herkesin sorumluluğu var. “Yol yaparak trafiği çözemezsiniz” mazeretine sığınmak da çok gerçekçi değil. Siz bazen belli yolları kapatarak, sadece yaya trafiğine izin vererek de trafiği rahatlatabilirsiniz.

REKLAM 5G İHALESİ Amacımız bu yılın ilk yarısında ihalesini yapmak. 2026 yılının ikinci yarısında da 5G’ye geçelim istiyoruz. SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI Yılı 40 milyon yolcuyla kapattık. İlk kullanılan terminalin 4 milyon kapasitesi var. Oranın işletmecileri Malezyalılar’la mutabakat sağlandı. ATATÜRK HAVALİMANI Atatürk Havalimanı trafikte hala ilk 10’da. Kargo ve özel uçaklardan oluşan trafikte günlük 80-120 uçak inip kalkıyor. Burası için Silikon Vadisi gibi bir proje var. ESENBOĞA HAVALİMANI Esenboğa’da kullanılan mevcut iki pist var. Üçüncüyü önümüzdeki yıl açıp diğer pistleri sırayla tamir edeceğiz. İleride yeni bir terminal projemiz var. Hava trafiğini, havadaki bekleme süresini genel anlamda ortadan kaldıracağız.Türkiye’nin farklı bölgelerine 7 tane d 1500-2000 metre uzunluğu olan, serbest pist projemiz var. İSTANBUL-ANKARA’YA ALTERNATİF OTOYOL Bolu Dağı’ndaki trafik günlük 50 bin araca yaklaştı. 80 bin araç sağlıklı hizmet sınırıdır. Alternatif otoyol için çalışma başlattık. Bunun iki yıl projelendirmesi, 6 yıl da projenin yapımı sürse 2032 gibi biter. Yaptığımız hesaplamalara göre 10 yıla kadar mevcut yol ihtiyacı karşılıyor. 10 yıl sonra yeni bir yolu devreye sokmamız lazım. Sincan-Nallıhan-Beypazarı üzerinden Akyazı’ya çıkan yolu düşünüyoruz. Bununla mesafe 30-40 km kısalır.

KÖİ PROJELERİ Ulaştırma alanında kamu-özel işbirliği projeleri ve yap-işlet-devret projelerini, bu finansman modeliyle devam ettirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar bu modelle 51 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımları bugün yapsaydık, maliyeti 83 milyar dolar olacaktı. Osmangazi Köprüsü’nden vatandaşı bedava dahi geçirsek ülke için kârdır. Burada 98 km’lik bölüm bay-pass edildi. Yakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlanıyor. TÜRK TELEKOM’UN ÖZELLEŞTİRMESİ Varlık Fonu bünyesinde bulunan Türk Telekom’un imtiyaz hakkı 2026’da doluyor. Nasıl bir model olacağına ilişkin bir karar vereceğiz. Telekom’un beklentisi, “Alt yapıya daha fazla yatırım yapmak istiyorum. Benden daha az pay alın” yönünde. Vatandaşımıza ne kadar fazla sağlıklı hizmet götürürsek iyidir. Bu konuda bu aralar bir karar vereceğiz. Telekom’un imtiyaz hakkını uzatacağız; en az 15 yıl, belki 25 yıl… Şu andaki düşüncemiz bu.