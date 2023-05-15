Ankara Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ankara Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Ankara başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ankara seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ankara Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.20 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 1.822.726 oyla yüzde 47.32 - Recep Tayyip Erdoğan: 1.771.854 oyla yüzde 46.00 - Sinan Oğan: 246.166 oyla yüzde 6.39 - Muharrem İnce: 11.415 oyla yüzde 0.30 aldı. Ankara 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 1.822.726 oyla yüzde 47.32Recep Tayyip Erdoğan: 1.771.854 oyla yüzde 46.00Sinan Oğan: 246.166 oyla yüzde 6.39Muharrem İnce: 11.415 oyla yüzde 0.30

Ankara Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 91.32 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 06:01 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Ankara milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 1.810.434 oyla yüzde 46.47 - Millet İttifakı: 1.702.346 oyla yüzde 43.69 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 163.744 oyla yüzde 4.2 - Ata İttifakı: 140.245 oyla yüzde 3.6 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 9.947 oyla yüzde 0.26 aldı. Saat 06:01 itibarıyla 2023 Ankara milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 1.810.434 oyla yüzde 46.47Millet İttifakı: 1.702.346 oyla yüzde 43.69Emek ve Özgürlük İttifakı: 163.744 oyla yüzde 4.2Ata İttifakı: 140.245 oyla yüzde 3.6Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 9.947 oyla yüzde 0.26AK Parti: 1.256.868 oyla yüzde 32.26CHP: 1.196.209 oyla yüzde 30.70İYİ Parti: 506.137 oyla yüzde 12.99MHP: 398.139 oyla yüzde 10.22ZP: 131.391 oyla yüzde 3.37YEŞİL SOL: 116.872 oyla yüzde 3.00YENİDEN REFAH: 105.457 oyla yüzde 2.71BBP: 49.970 oyla yüzde 1.28TİP: 46.872 oyla yüzde 1.20MEMLEKET: 38.517 oyla yüzde 0.99AP: 8.854 oyla yüzde 0.23GENÇ: 6.694 oyla yüzde 0.17TKP: 5.777 oyla yüzde 0.15ANAP: 5.572 oyla yüzde 0.14MP: 3.663 oyla yüzde 0.09AB: 3.433 oyla yüzde 0.09SOL PARTI: 3.071 oyla yüzde 0.08GBP: 2.546 oyla yüzde 0.07MİLLİYOL: 1.921 oyla yüzde 0.05HAKPAR: 1.362 oyla yüzde 0.03HKP: 1.256 oyla yüzde 0.03TKH: 1.099 oyla yüzde 0.03YP: 349 oyla yüzde 0.01