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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 00:16 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:33
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        Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

        F.Ç. idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, plakası henüz öğrenilemeyen Etimesgut-Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) hattına ait yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada, minibüs şoförü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı.

        Kazadan kaynaklanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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